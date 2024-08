O que se sabe sobre o avião que caiu com 62 pessoas a bordo em Vinhedo (SP) - (crédito: BBC Geral)

Um avião com 62 pessoas caiu na tarde desta sexta-feira (9/8) em uma área residencial da cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo. São 58 passageiros e quatro tripulantes.

Ainda não há informações sobre vítimas.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a aeronave despencando enquanto girava no ar. Em seguida, as imagens mostram uma explosão e uma fumaça preta saindo do local.

De acordo com a Voepass Linhas Aéreas, companhia dona da aeronave, o avião saiu de Cascavel, no Paraná, e seguia com destino a Guarulhos, na Grande São Paulo.

Reportagem em atualização. Mais informações em breve.