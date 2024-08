Macarrão para vida toda e colonoscopia de graça: os presentes ao ginasta filipino ouro nas Olimpíadas

Duas medalhas de ouro em dois dias e a adoração de um país inteiro.

O ginasta filipino Carlos Yulo, de 24 anos, conquistou o ouro nos Jogos de Paris em duas modalidades da ginástica: solo e salto.

O feito do jovem de 24 anos, apelidado de Caloy, gerou uma "Yulomania" nas Filipinas, onde autoridades, restaurantes e até clínicas médicas estão oferecendo ao atleta prêmios em dinheiro ou serviços vitalícios.

O país fez sua estreia olímpica há um século, mas a primeira medalha de ouro das Filipinas veio somente em Tóquio, há três anos, com a levantadora de peso Hidilyn Díaz.

Nunca, até aqui, um atleta filipino havia ganhado duas medalhas de ouro consecutivas ou o maior prêmio olímpico da ginástica.

"Eu só esperava ter um bom desempenho. Na verdade, não esperava uma medalha", disse Yulo, que obteve uma pontuação média de 15,116 no salto no domingo (4/8), à frente do armênio Artur Davtyan (14,966) e do britânico Harry Hepworth (14,949).

Apenas 24 horas antes, o jovem havia conquistado o ouro no solo masculino com 15 pontos, vencendo o israelense Artem Dolgopyat por apenas 0,034 de diferença. Dolgopyat tem o título mundial e lutava pelo título de campeão olímpico.

Reuters Autoridades, restaurantes e até clínicas médicas ofereceram dinheiro ou serviços vitalícios ao atleta

Casa e prêmios em dinheiro

Yulo virou sensação nas redes sociais em seu país.

"Mais um ouro para as Filipinas! Você é incrível!", escreveu um usuário no X, antigo Twitter.

"Levamos 100 anos para ouvir Lupang Hinirang (hino nacional das Filipinas) duas noites seguidas enquanto o mundo assistia. Muito obrigado pelo orgulho e pelo momento histórico!", escreveu outro usuário.

Celebridades e figuras públicas filipinas, incluindo o presidente Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. e a primeira-dama Liza Araneta-Marcos, também parabenizaram o ginasta.

"Não há palavras para expressar o quanto estamos orgulhosos de você, Caloy. Você conquistou OURO para as Filipinas não uma, mas duas vezes! Os filipinos de todo o mundo permaneceram unidos, torcendo e apoiando você", postou o presidente no Facebook.

O governo filipino dará ao ginasta 10 milhões de pesos filipinos (US$ 173,3 mil ou R$ 952 mil), recompensa prometida a qualquer medalhista de ouro do país.

Uma imobiliária prometeu ao atleta uma casa mobiliada, de três quartos, localizada no maior condomínio de Manila, capital do país, e avaliada em mais de US$ 400 mil (R$ 2,2 milhões).

O Congresso das Filipinas prometeu outros 6 milhões de pesos filipinos (R$ 567 mil) em dinheiro.

Clínicas médicas e universidades também estenderam o tapete vermelho ao herói nacional. Um gastroenterologista ofereceu consultas e colonoscopias gratuitas para o resto da vida, e a Universidade de Mindanao prometeu créditos universitários.

Reuters "Conseguir uma medalha de ouro para nós é grande, é enorme. Dedico ao povo filipino que me apoiou"

Você se chama Carlos?

Também aguardam Caloy suprimentos vitalícios de macarrão com queijo, um prato conhecido como ramen e frango grelhado oferecido por diversas redes de restaurantes.

Outras empresas aderiram à festa dos presentes. Um fotógrafo de casamento prometeu serviços futuros gratuitos, e outra empresa um fornecimento vitalício de capas de telefone.

E homônimos de Yulo saíram ganhando.

Alguns restaurantes e cafés comemoraram as medalhas de Caloy oferecendo refeições gratuitas a pessoas com o nome Carlos ou Edriel (nome do meio do ginasta), segundo a imprensa local.

Recepção digna de herói

Ao conquistar seu primeiro ouro, Yulo caiu em prantos.

"Não sei o que dizer. Somos um país muito pequeno... Então conseguir uma medalha de ouro para nós é grande, é enorme. Dedico ao povo filipino que me apoiou."

Enquanto isso, a capital Manila, onde Yulo nasceu e foi criado, prepara "boas-vindas de herói".

"As boas-vindas mais grandiosas serão para ele e para todos os nossos atletas olímpicos de Paris. Quando o encontrarmos, vamos presenteá-lo com incentivos em dinheiro, prêmios e símbolos da eterna gratidão da orgulhosa capital das Filipinas", disse a prefeita da cidade, Honey Lacuna.