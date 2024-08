Vídeo: helicóptero pega fogo em campo de futebol na Espanha

Um helicóptero da equipe de emergência pegou fogo em um campo de futebol, na cidade de Cabra, no estado de Córdoba, na Espanha. Antes de pousar no campo e pegar fogo, a aeronave foi acionada para resgatar um paciente que havia sofrido um infarto. O caso ocorreu no sábado (10/8).

O helicóptero, que levaria o paciente a um hospital, sofreu o incêndio provocado por uma pane enquanto se preparava para decolar. Havia cinco pessoas a bordo (piloto, tripulante, médico, enfermeiro e o rapaz que sofreu um infato) e todos morreram.

Partida



Antes de começar o incêndio, duas equipes de futebol amador disputariam uma partida de futebol. As equipes CD Egabrense e o Ciudad de Lucena entrariam em campo pelo campeonato regional. Policiais que estavam no local para fazer a segurança do jogo ajudaram no resgate antes da chegada de carro do Corpo de Bombeiros.

Três meses atrás, uma denúncia havia alertado sobre problemas de manutenção nas aeronaves de socorro utilizadas na região. Após o incidente no campo de futebol, o sindicato da categoria exigiu "garantias máximas de segurança" para o trabalho de resgate aéreo. Profissionais do setor, acrescentou a autoridade sindical, estão trabalhando "intranquilos".