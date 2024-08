Fundador do Orkut planeja retorno da rede social; entenda

Famosa rede social do Google nos anos 2000, o Orkut esteve entre os assuntos mais comentados do X - (crédito: Divulgação)

O extinto Orkut pode retornar em breve, afirmou o fundador da rede social, o engenheiro turco Orkut Buyukkokten, em entrevista ao g1. Famosa rede social do Google nos anos 2000, o Orkut esteve entre os assuntos mais comentados do X, antigo Twitter, na segunda-feira (12/8).

"Como eu queria que o Orkut voltasse, simplesmente a melhor rede social que já existiu", disse um internauta. "É meio incrível ver Orkut ainda no imaginário da internet brasileira. A rede social fez 20 anos desde a fundação, já tem quase uma década fora do ar e ainda traz aquele sentimento de nostalgia", compartilhou um outro.

Os usuários também relembraram as icônicas comunidades que eram criados no site para unir pessoas. "Foi a comunidade mais hypada do Orkut e até hoje eu estaria lá", compartilhou uma pessoa, se referindo à comunidade "Eu odeio segunda-feira".



Leia também: Bilionário de 91 anos morre dois meses após se casar com mulher de 42

O engenheiro acompanhou do Brasil o momento em que o Orkut voltou a ser comentado pelos brasileiros. Ele está no país para participar do Rio Innovation Week, que ocorre nesta quarta-feira (14/8). Ao g1, ele revelou que pretende retornar com a rede social em breve e que irá recrutar executivos de São Paulo.

"Acho que todos nós queremos algo como o Orkut de volta. As pessoas se lembram das comunidades que construíram e se lembram do espírito autêntico. Acho que nunca houve um momento melhor para trazer essa experiência autêntica de volta ao mundo porque as redes sociais se transformaram em mídia social. Em vez de conectar pessoas, criar comunidades, é sobre profissionais de marketing, corporações e influenciadores. E como todo mundo, eu adoraria que o Orkut voltasse em breve", disse.



Leia também: Mar Mediterrâneo iguala recorde de calor registrado em 2023

Buyukkokten não revelou a data exata que o Orkut estará no ar novamente, apenas informou que está sendo estudado para o feito ocorrer em breve. A rede social está reativada desde 2022 com uma mensagem avisando que algo novo estava sendo construído.