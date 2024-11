Virgem de 33 anos conta porque nunca fez sexo: "Não tem a ver com religião"

Lauren Harkins, moradora da cidade americana de Portland, tem feito sucesso nas redes sociais ao falar sobre a vida sexual. Na verdade, sobre a vida sexual inativa. A mulher, de 33 anos, é virgem e garante que isso é algo comum. Ela ainda contou, em entrevista ao Southwest News Service, que essa escolha não tem a ver com religião.

“Sou virgem, mas não sou tradicional, geralmente é uma coisa ou outra, mas estou muito contente sozinha”, afirmou à publicação. “Os 20 e poucos anos são uma época muito confusa, todo mundo está descobrindo carreiras e lidando com todas essas coisas — simplesmente não era algo que eu queria”, disse, se referindo ao sexo.

Harkins contou, ainda, que é filha única e que, por isso, aprendeu cedo a se contentar sozinha e nunca buscou ativamente um relacionamento. Outro motivo que ela aponta é que, durante sua adolescência, ela teve que lidar com a morte do pai, William.

Depois que já convivia bem com a perda, ela passou a viver da herança do pai, buscando viagens e aventuras. Mas uma vez, o sexo simplesmente não era uma prioridade. “Recentemente estive no Marrocos, Peru, Ilhas Cayman, Bahamas, França, Alemanha e Holanda. Adoro mergulhar em novas culturas”, contou, entusiasmada.

Agora, Lauren decidiu que quer encontrar um parceiro amoroso para compartilhar a vida – e perder a virgindade. Mas os interessados podem se preparar. “Acho que é importante ter altos padrões em tudo — romanticamente e em outros aspectos”, declarou.

Além disso, Harkins contou que acredita que falar sobre uma vida sem sexo ajude a quebrar o estigma que cerca os adultos virgens. “Recebi centenas de mensagens de pessoas em situações semelhantes, então sinto que estou ajudando as pessoas. Tenho mente e corpo sãos, não sou socialmente desajeitada ou reprimida e sou bastante normal, apesar do meu estilo de vida único; Eu apenas me desenvolvi tarde – isso não significa que haja algo errado comigo”, afirmou.