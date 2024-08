Lula e Bolsonaro lamentam morte de Silvio Santos; confira repercussão

Familiares, amigos e personalidades lamentaram a morte do apresentador e empresário Silvio Santos, dono do SBT, que morreu aos 93 anos neste sábado (17/8). A notícia foi confirmada pelo SBT em suas redes sociais.

Segundo nota do hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde ele estava internado na UTI, a causa da morte foi "broncopneumonia após infecção por Influenza (H1N1)".

Ainda não há informações sobre o velório e o sepultamento.

Considerado o apresentador de televisão mais popular da história da cultura brasileira, sua morte gerou grande comoção. Confira a repercussão:

Luiz Inácio Lula da Silva (presidente)

Silvio Santos foi a maior personalidade da história da televisão brasileira, e um dos grandes comunicadores do país. Carioca, filho de imigrantes, Senor Abravanel, seu nome de batismo, foi um empreendedor que iniciou sua vida como vendedor ambulante e construiu uma grande rede de TV e empresas dos mais diversos setores: financeiro, industrial e de comércio. Mas será sempre lembrado como Sílvio Santos, o rosto e a voz dos domingos de milhões de brasileiros e brasileiras, querido pelas suas “colegas de trabalho”, como carinhosamente chamava as telespectadoras. Com seu talento e carisma lançou e deu apoio a muitos talentos da televisão, do humor e do jornalismo. Era uma das pessoas mais conhecidas e queridas do nosso país. Ao longo dos anos, nos encontramos em programas de TV, reuniões e conversas, sempre com respeito e carinho. A sua partida deixa um vazio na televisão dos brasileiros e marca o fim de uma era na comunicação do país. Meus sentimentos e solidariedade para sua esposa, suas seis filhas, todos os familiares, amigos, trabalhadores de suas empresas e fãs pelo Brasil.

Jair Bolsonaro (ex-presidente)

"Hoje nos deixa Sílvio Santos, um exemplo de alegria e empreendedorismo para todos nós. Homem simples, de trato fácil, com um carisma irresistível. Começou como vendedor ambulante nas ruas do Rio e se tornou um dos maiores empresários de Comunicação do Brasil. Meus sentimentos a familiares e amigos, bem como as minhas orações pela dor da irreparável perda".

Eliana Michaelichen (apresentadora)

"É assim que quero me lembrar de você. Obrigada por todos os ensinamentos. Descanse em paz, amado mestre".

Rodrigo Faro (apresentador)

"O Brasil perde hoje um dos maiores nomes da televisão brasileira, um gênio da comunicação.Silvio se foi, mas seu legado será eterno. Foi assistindo Silvio na TV que eu descobri a minha vocação. Silvio foi uma inspiração para mim e para todos aqueles que trabalham com comunicação nesse país. Que honra ter conhecido e aprendido com esse grande artista. Descanse em paz Silvio. Meu abraço e meus sentimentos aos familiares, amigos e a toda família SBT. Do mundo não se leva nada, vamos sorrir e cantar!"

Carlos Alberto de Nóbrega (apresentador)

"Adeus amigo. Foram 70 anos de amizade e uma saudade que será eterna".

Celso Portiolli (apresentador)

"Hoje, o Brasil perde não só um comunicador, mas uma lenda. Silvio Santos, o homem que revolucionou a televisão, se despede de nós e deixa um legado eterno. Fui abençoado em ter tido a oportunidade de aprender e crescer ao lado desse gênio da comunicação, que não só me deu uma chance, mas também me ensinou a sonhar grande.

Minha gratidão será eterna, assim como seu impacto em cada lar brasileiro. Aos familiares, amigos e milhões de fãs que, assim como eu, se sentem órfãos neste momento, deixo meus mais profundos sentimentos".

Angélica (apresentadora)

"Silvio Santos acreditou em mim e me incentivou a ser mais do que apenas uma apresentadora de TV, mas uma verdadeira comunicadora. Ele abriu portas, me deu oportunidades e, por isso, serei eternamente grata. Seu legado viverá para sempre, não só na televisão, mas no coração de todos que tiveram o privilégio de aprender com ele. Obrigada por tudo, Silvio. Um beijo enorme nos corações de todos os familiares e amigos próximos!"

Fátima Bernardes (jornalista e apresentadora)

"Impossível falar de televisão e da história da comunicação no Brasil sem citar o nome dele. Silvio Santos morreu hoje aos 93 anos. Não cheguei a conhecê-lo, mas era como se conhecesse. Tinha o dom de falar com o público. De se fazer íntimo. Construiu um império, mas continuava ser o animador de auditório. Meu carinho pra família e pro seu imenso público".

Miguel Falabella (ator)

"Foi-se Silvio Santos, uma referência para toda uma geração. Tenho duas passagens marcantes com ele. A primeira foi no teatro cultura artística, nos anos 90, quando eu apresentava Louro, Alto, Solteiro, Procura… Silvio foi assistir e as gargalhadas dele roubaram a cena. O público ficou deliciado e ele foi extremamente carinhoso comigo ao fim do espetáculo. Depois, no auge do Sai de Baixo, ele moveu céus e terras para que nós pudéssemos ir a seu programa receber o troféu imprensa. E conseguiu. Guardo com carinho a estatueta na estante. Descanse em paz, guerreiro. Missão cumprida."

Gretchen (cantora)

"Minha ascensão no meio artístico começou com ele. Foram 6 meses de Qual é a Música. E foi assim que eu despontei para o meio artístico definitivamente. Sempre me deu bons conselhos. Pedia para eu guardar dinheiro para cuidar do meu futuro. Sempre sorrindo. Sempre trazendo alegria. A gente não queria que esse dia chegasse. Até porque nós sempre viveremos com a sua imagem, lembranças e ensinamentos tão importantes. Que Deus te receba com todas as glórias que você merece. Vai brilhar no céu e fazer todos sorrirem essa sua alegria única".

Maisa (atriz e apresentadora)

"Nem nos meus melhores sonhos poderia imaginar que um dos maiores comunicadores da história da nação, seria meu patrão. Muito menos que ele teria um coração corintiano... e que seria o Silvio Santos. (...) As lições eram no palco e nos bastidores e seguem comigo aonde quer que eu vá. Obrigada Silvio, por nos ensinar a importância de transmitir alegria pro povo brasileiro. Eternamente grata por tudo o que transformou na minha vida".

Mais informações em instantes. Esta reportagem está sendo atualizada.