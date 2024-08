Ucrânia diz que destruiu segunda ponte russa

Um ônibus civil passa por um tanque ucraniano em uma estrada na vila de Yunakivka, a 9 quilômetros da fronteira com a Rússia - (crédito: George Ivanchenko/EPA)

A Ucrânia diz que destruiu uma segunda ponte estratégica em uma semana, enquanto continua sua incursão na região de Kursk, na Rússia.

Os militares ucranianos divulgaram no domingo (18/8) imagens aéreas do ataque à ponte - supostamente sobre o rio Seym em Zvannoe.

"Menos uma ponte", postou o comandante da Força Aérea Ucraniana, o tenente-general Mykola Oleschuk, nas redes sociais.

A Ucrânia está há quase duas semanas em seu maior ataque em território russo desde que Moscou lançou sua invasão à Ucrânia em 2022.

George Ivanchenko/EPA Um ônibus civil passa por um tanque ucraniano em uma estrada na vila de Yunakivka, a 9 quilômetros da fronteira com a Rússia

O general Oleschuk acrescentou: "A aviação da Força Aérea Ucraniana continua a privar o inimigo de capacidades logísticas com ataques aéreos de precisão, o que afeta significativamente o curso das hostilidades."

O vídeo mostra uma grande nuvem crescente de fumaça sobre a ponte e uma de suas partes parece estar destruída. Não está claro quando o ataque ocorreu.

No início desta semana, a Ucrânia destruiu outra ponte sobre o rio Seym, perto da cidade de Glushkovo.

Essa ponte foi usada pelo Kremlin para abastecer suas tropas.

Anteriormente, analistas militares identificaram três pontes na região que eram usadas pela Rússia para abastecer suas forças, e disseram que duas foram destruídas ou seriamente danificadas, informou a agência de notícias Reuters.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse no sábado que suas tropas estavam fortalecendo posições em Kursk e se expandindo ainda mais na Rússia.

No domingo, em um discurso noturno, ele disse: "Nossa operação na região de Kursk ainda está infligindo perdas ao exército russo e ao estado russo, sua indústria de defesa e sua economia."

Ele afirmou que "isso é mais do que apenas defesa para a Ucrânia" e disse que o objetivo era "destruir o máximo possível do potencial de guerra russo e conduzir o máximo de ações contraofensivas".

Isso incluiria "criar uma zona-tampão no território do agressor", ele acrescentou, em um esforço para evitar novos ataques russos na Ucrânia.

Mykhaylo Podolyak, um conselheiro do presidente Zelensky, insistiu que a Ucrânia não está interessada em ocupar a Rússia, mas queria persuadir o país de Valdimir Putin a entrar em negociações.

Moscou chamou a incursão de uma grande provocação e prometeu retaliar com uma "resposta digna".

À medida que a Ucrânia avança para o território russo ocidental, as forças russas estão igualmente fazendo ganhos no leste da Ucrânia e reivindicaram uma série de vilarejos nas últimas semanas.

Reuters A Rússia ocupa a usina nuclear de Zaporizhzhia desde o início de 2022 (foto de arquivo de junho de 2023)

Isso acontece quando o chefe do órgão de vigilância nuclear da ONU alertou que a situação da segurança nuclear na usina de Zaporizhzhia, na Ucrânia e ocupada pela Rússia, estava se deteriorando, após um ataque de drone perto do perímetro do local.

Rafael Grossi, chefe da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), disse que continuava "extremamente preocupado" e pediu "máxima contenção de todos os lados" para proteger a usina.

A agência disse que o impacto do ataque foi em uma estrada do lado de fora da instalação - perto de lagoas essenciais de aspersão de água e a cerca de 100 m da única linha de alta tensão restante.

A usina foi tomada pelas forças da Rússia no início da guerra e sofreu ataques repetidos pelos quais ambos os lados culparam o outro.

George Ivanchenko/EPA Uma escola ucraniana destruída por bombas russas em 17 de agosto.

Na semana passada, Kiev e Moscou trocaram acusações após um incêndio em uma das torres de resfriamento da usina.

A AIEA não disse quem realizou o ataque de sábado, mas sua equipe estacionada em Zaporizhzhia afirmou que os danos pareciam ter sido causados ??por um drone carregando um explosivo.

"A equipe ouviu explosões frequentes, tiros repetitivos de metralhadoras pesadas e rifles e artilharia a uma grande distância da usina", disse a agência em um comunicado.

A usina não produz energia há mais de dois anos e todos os seis reatores estão em desligamento a frio desde abril.

A Rússia lançou uma invasão em grande escala ao seu vizinho em fevereiro de 2022 e tem feito progresso lento recentemente na tomada de mais território no leste da Ucrânia.

No entanto, ficou chocada quando as tropas ucranianas penetraram em sua região de Kursk, onde vêm consolidando posições há quase duas semanas.

Milhares de russos foram evacuados da área.

É a primeira vez que tropas estrangeiras estão em solo russo desde a Segunda Guerra Mundial.