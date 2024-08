As habilidades necessárias para ter sucesso na era da inteligência artificial

O mercado de trabalho está mudando mais rápido do que nunca, e muitos dos empregos que existem hoje vão desaparecer em breve.

Há dois fatores principais que estão provocando esta reviravolta, de acordo com um estudo recente do Fórum Econômico Mundial: o surgimento de novas tecnologias e automação e a transição para a economia verde.

A previsão é de que o rápido avanço de novas tecnologias, como big data, computação em nuvem e inteligência artificial, leve a mudanças drásticas no mercado de trabalho.

A boa notícia é que a chegada de novas tecnologias impulsiona a economia como um todo e, ao mesmo tempo em que acaba com alguns empregos, gera muitos outros. Afinal, quando uma empresa consegue ganhar mais com menos recursos, ela se expande naturalmente.

Pesquisadores do Fórum Econômico Mundial dizem que quase um quarto de todas as profissões atuais vão mudar nos próximos cinco anos.

Por isso, para ter sucesso no mercado de trabalho cada vez mais competitivo, vai ser necessário aprender constantemente novas habilidades e aprimorá-las.

Principais habilidades

O conhecimento técnico é uma das principais habilidades a serem adquiridas para obter uma vantagem competitiva no novo mercado de trabalho.

Isso não significa que todo mundo tenha que saber linguagens de programação ou entender as complexidades do machine learning (aprendizado das máquinas).

Getty Images Empregos nas áreas de ciências exatas devem se tornar mais populares no futuro

Mas, no futuro, acredita-se que os empregos na área de STEM vão se tornar ainda mais requisitados. STEM é um termo genérico usado para agrupar as distintas, mas relacionadas áreas de ciências exatas, um acrônimo em inglês para ciência, tecnologia, engenharia e matemática.

Então, se você está se perguntando em quais matérias seu filho deve focar na escola, aqui está a resposta: matemática, ciência da computação e ciências naturais.

A próxima habilidade a levar em consideração é o pensamento analítico. Para aprimorá-lo, é preciso lapidar as habilidades cognitivas — em outras palavras, a mente, e a capacidade de perceber padrões, conectar fatos e tirar conclusões que não sejam influenciadas por emoções ou preferências pessoais.

Para conseguir fazer isso, você precisa treinar a atenção e a concentração, porque gadgets, redes sociais, games online e anúncios competem constantemente pela nossa atenção — e desencadeiam o fenômeno chamado de "medo de ficar de fora" ou perder algo, conhecido pela sigla em inglês FOMO.

Habilidades analíticas também incluem curiosidade e aprendizagem contínua. E, para avançar e aprender constantemente, você precisa ser capaz de focar na sua meta.

Ter um nível de inglês avançado também é uma habilidade muito valiosa a ser adquirida.

Além disso, há a criatividade. Seja na área de ciência, engenharia, design ou arte, a pessoa que conseguir combinar formação técnica com criatividade será recompensada.

Getty Images Independentemente do setor, a criatividade vai continuar sendo o segredo para o sucesso

A comunicação e a empatia vão ser duas habilidades bastante valorizadas, especialmente na era da inteligência artificial.

Não importa o quão rápido as máquinas se desenvolvam, as pessoas sempre vão precisar de pessoas. A atenção humana, o trabalho em equipe, a capacidade de ouvir, contar uma história, apoiar e se solidarizar vão ser ainda mais valorizadas.

De acordo com um relatório publicado em 2020 no LinkedIn, a comunicação já se tornou a habilidade mais procurada no mercado de trabalho atual.

"Com o uso crescente de inteligência artificial e robótica no ambiente de trabalho, uma força de trabalho cada vez mais remota, e tecnologia que nos permite conectar com pessoas ao redor do mundo, nunca foi tão importante que saibamos como falar e ouvir uns aos outros, e estabelecer conexões", observa Dan Negroni, especialista em talentos e engajamento no ambiente de trabalho.

Novas tecnologias

Não é de se surpreender que as tecnologias da informação e as novas tecnologias também vão estar entre os setores mais promissores no futuro próximo.

O desenvolvimento da inteligência artificial e do machine learning vão oferecer oportunidades atraentes.

Uma das futuras profissões promissoras neste campo é a de engenheiro de prompt, um especialista em comunicação com modelos de inteligência artificial que vai ajudar a formular corretamente as solicitações e atuar como uma espécie de intermediário entre a inteligência artificial e as pessoas.

Getty Images Certamente, não deve faltar trabalho para especialistas em segurança cibernética

Outros possíveis empregos relacionados à inteligência artificial incluem especialistas em ética, engenheiros de segurança e desenvolvedores de interfaces amigáveis ??para interação entre humanos e máquinas.

Em geral, no caso da inteligência artificial, pessoas de várias profissões são aconselhadas a vê-la não como uma concorrente, mas como uma parceira, e a entender como colaborar com ela.

Outro campo de possibilidades é a análise de big data — desde para plataformas online como a Netflix até o Grande Colisor de Hádrons e sistemas de controle.

Sem dúvida, não vai faltar trabalho para especialistas em segurança cibernética, simplesmente porque vai haver mais dados sensíveis por aí.

Especialistas em tecnologias financeiras, analistas de negócios e desenvolvedores de sistemas blockchain também vão ser requisitados.

Empregos 'verdes'

A demanda por empregos "verdes" está crescendo rapidamente em todos os setores e indústrias, de acordo com o Relatório sobre o Futuro dos Empregos 2023, do Fórum Econômico Mundial.

"Globalmente, a transição verde pode gerar 30 milhões de empregos nas áreas de energia limpa, eficiência e tecnologias de baixa emissão até 2030", diz o relatório.

Por enquanto, as nações líderes em novas oportunidades de emprego na área de energia verde e desenvolvimento sustentável são os países ocidentais e o Japão. A China está aos poucos chegando lá.

Getty Images O Fórum Econômico Mundial prevê que a transição verde pode gerar 30 milhões de empregos a nível global até 2030

Esses empregos podem estar relacionados às áreas de negócios, ciência, política ou diretamente ao meio ambiente, dentro de setores que trabalham no desenvolvimento de energia renovável ou novas fontes de energia e baterias, preservação de espécies ameaçadas, consultoria empresarial ou, por exemplo, advocacia e mudanças na legislação de proteção ambiental.

Também vai haver uma grande demanda por urbanistas, arquitetos, designers e desenvolvedores de casas inteligentes.

Profissionais de saúde

A população mundial está envelhecendo, e a expectativa de vida está aumentando. Cuidados e tratamentos de saúde vão ser ainda mais necessários.

Getty Images A demanda por profissionais de saúde vai ser alta, desde que aprendam e se adaptem a novos métodos de diagnóstico e tratamento

Por isso, os profissionais de saúde ainda vão ser muito requisitados no futuro próximo. E aqueles que não se limitarem a oferecer apenas remédios aos pacientes, mas também apoio moral, vão ser ainda mais valorizados.

Médicos e outros profissionais de saúde vão ter que aprender e se adaptar constantemente a novos métodos de diagnóstico e tratamento. A inteligência artificial também vai ser útil nesta área.

Vai ter trabalho para psicoterapeutas, mentores de desenvolvimento pessoal e instrutores de práticas espirituais.

Trabalho manual

Profissionais que fazem trabalho braçal ou manual, como mecânicos, eletricistas e construtores, ainda vão ser necessários nos próximos anos.

Getty Images A demanda por novas profissões na área de agricultura também deve crescer

Nas áreas em que for necessário executar tarefas pequenas e precisas em diferentes circunstâncias, o ser humano ainda vai ser insubstituível.

Mas para sobreviverem e serem requisitados, esses especialistas também vão precisar aprimorar constantemente seus conhecimentos técnicos — e dominar novas ferramentas inteligentes.

A demanda por novas profissões na área de agricultura também deve aumentar. A população do planeta está crescendo, e todo mundo precisa se alimentar.

Mas, novamente, a demanda vai ser mais por engenheiros habilidosos, do que por agricultores.

Empregos que podem estar com os dias contados

Muitos empregos logo vão começar a desaparecer do mercado. São trabalhos que estão se tornando cada vez mais fáceis de automatizar.

A seguir, está uma lista de empregos que potencialmente vão desaparecer do mercado de trabalho em breve:

- Atendimento ao cliente (caixas, vendedores, consultores etc.);

- Área administrativa de escritórios (devido ao aumento do trabalho remoto);

- Processamento de dados (escriturários na área de estatística, finanças, digitadores, tradutores técnicos);

- Contabilidade;

- Trabalhadores de fábrica que realizam tarefas repetitivas.

A arte de contar histórias

Outra profissão raramente mencionada pelos analistas, mas que sem dúvida vai continuar sendo necessária no futuro, é a de contador de histórias.

Getty Images Qualquer trabalho criativo relacionado à transmissão da experiência humana vai sobreviver, apesar dos desafios

Assim como era necessário há milhares de anos, qualquer trabalho criativo relacionado à transmissão da experiência humana ainda vai ser essencial.

Escritores, poetas, diretores, atores, comediantes, artistas e músicos ainda vão ser necessários, mesmo que a inteligência artificial traga novos desafios para estes setores.