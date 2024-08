Corpo de bilionário britânico Mike Lynch é encontrado após naufrágio

A Guarda Costeira disse que recuperou os cadáveres de todas as vítimas do sexo masculino, confirmando, assim, a morte do empresário Mike Lynch - (crédito: ALBERTO PIZZOLI / AFP e BEN GURR / POOL / AFP)

Mergulhadores encontraram o corpo do empresário britânico do setor de tecnologia Mike Lynch, nesta quinta-feira (22/8). O iate de luxo onde ele estava naufragou no início da semana na costa da Sicília. Entre os destroços da embarcação resta apenas o corpo de uma mulher, a sexta pessoa considerada desaparecida após a tragédia.

Mergulhadores especializados, que recuperaram quatro corpos dos destroços do iate na quarta-feira (21/8), encontraram o quinto cadáver nesta manhã. A imprensa italiana afirmou que era o corpo de Lynch, sem especificar as fontes. Depois, a Guarda Costeira disse à AFP que recuperou os cadáveres de todas as vítimas do sexo masculino, confirmando, assim, a morte do empresário.

Leia também: Corpo de executivo da Morgan Stanley é resgatado de iate naufragado

Mike Lynch, 59 anos, era um bilionário conhecido como "Bill Gates britânico" e comemorava no iate de luxo, ao lado de amigos, colaboradores e advogados, a absolvição em um julgamento por fraude nos Estados Unidos, em junho.

A embarcação afundou a quase 700 metros do porto de Porticello, após a passagem de um tornado durante a madrugada de segunda-feira (19/8).

Leia também: Morre homem envolvido em fraude de empresário desaparecido em naufrágio

Quinze pessoas foram resgatadas, incluindo seis passageiros, grupo que incluía uma mulher e a filha de um ano. Um membro da tripulação foi encontrado morto no dia da tragédia.

Seis pessoas eram consideradas desaparecidas: Mike Lynch e sua filha Hannah; Jonathan Bloomer (CEO do Morgan Stanley International, filial do banco americano) e a esposa; e Chris Morvillo (advogado que defendeu Mike Lynch no julgamento nos Estados Unidos) e a esposa.

Com informações da AFP