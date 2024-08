Supremo Tribunal da Venezuela valida reeleição de Maduro

O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela tinha proclamado Maduro vencedor com 52% dos votos - (crédito: Pedro Rances Mattey / AFP)

O Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) da Venezuela validou, nesta quinta-feira (22/8), a reeleição do presidente Nicolás Maduro para um terceiro mandato de seis anos. A decisão responde a um pedido feito por Maduro, em meio a dúvidas e críticas da comunidade internacional sobre a eleição venezuelana.

"Esta sala certifica de forma inquestionável o material eleitoral pericial e valida os resultados da eleição presidencial de 28 de julho de 2024, emitidos pelo Conselho Nacional Eleitoral, onde o cidadão Nicolás Maduro Moros foi eleito presidente da República Bolivariana da Venezuela para o período constitucional 2025-2031. Assim se decide", diz a sentença lida por Caryslia Rodríguez, presidente do tribunal.

O cadidato rival, Edmundo González Urrutia, e María Corina Machado, líder da oposição, denunciaram fraude no processo eleitoral, após o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela proclamar Maduro vencedor com 52% dos votos, ante 43% de González Urrutia, sem apresentar os detalhes do pleito. O tribunal instou o CNE a publicar "resultados definitivos" das eleições.



Com informações da AFP*