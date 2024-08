Gatinho viraliza por ser muito parecido com Dobby, de Harry Potter; veja

Nas histórias do bruxo ‘Harry Potter’, o elfo doméstico Dobby conquista sua liberdade. Apesar disso, para os internautas ele está de volta e em busca de um novo lar. A ideia se espalhou pela web após as imagens de um gatinho de rua que parece com o personagem viralizarem. O animal é de Garut, na Indonésia.

O felino tem as orelhas diferenciadas, quase na horizontal, apontando para ambas as direções, paralelas aos bigodes. Ele também tem os olhos grandes e alongados, que renderam comparações não somente com o amigo de Harry Potter, mas também com Grogu, o “Baby Yoda” de “The Mandalorian”.

"Este é um gato único que encontrei pela primeira vez na Indonésia, o formato de suas orelhas não é como o de outros gatos, alguns dizem que se parece com o bebê Yoda e alguns dizem que suas orelhas se parecem com o Dobby de Harry Potter", contou a dona do perfil que publicou o vídeo ao Newsflare.

Com a popularidade do vídeo, muitas pessoas se ofereceram para cuidar do gatinho, o que deixou a jovem dividida, já que queria ficar com o bichano. No entanto, ela encontrou um novo dono para o animal, mas o novo lar não foi revelado. A internauta contou apenas que ‘Dobby’ foi encontrado com ferimentos leves nas orelhas, mas que agora tudo está sob controle e o gatinho está muito bem de saúde.

Gatinho que parece com Dobby, de Harry Potter Reprodução / Redes sociais / Harry Potter

Apesar de não ter tido sua raça identificada, o felino tem traços semelhantes aos gatos da raça Oriental Shorthair, conhecida por suas orelhas avantajadas, olhos amendoados, a cauda e o nariz compridos e seu corpo delgado. Dobby é um dos personagens mais icônicos do universo Harry Potter e um grande queridinho dos fãs.