Mulher com 99,98% do corpo tatuado entra para o livro dos recordes

Certificado recebido com o recorde de corpo tatuado - (crédito: Reprodução/Instagram @guinnessworldrecords)

A norte-americana Esperance Lumineska Fuerzina foi oficializada como a mulher com mais tatuagens e modificações corporais de toda a história. Aos 36 anos, a veterana do Exército tem 89 modificações corporais e 99,98% do corpo coberto por desenhos.

O amor pelas tatuagens começou quando tinha 21 anos e, desde então, não parou mais. Atualmente, o objetivo da recordista é criar uma combinação coesa entre as pinturas no corpo. E o que não falta são tatuagens em lugares pouco usuais, como a língua, a gengiva e a parte branca do olho.

Esperance Lumineska Fuerzina, mulher com mais tatuagens e modificações corporais da história (foto: Reprodução/Guinness World Records )

No título de maior quantidade de modificações corporais, Esperance quase dobrou o recorde anterior. Em 2012, a marca da recordista mundial Maria José Cristerna, do México, era de 40 modificações. A primeira modificação da norte-americana foi em 2014, quando ela fez a bifurcação da língua.

Com o estilo excêntrico, ela conta que não se preocupa em "aderir aos padrões tradicionais de beleza”, e que espera usar a repercussão para divulgar causas sociais. O lema da recordista é “transformar a escuridão em beleza”.