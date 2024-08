Robert Kennedy Jr. suspende campanha e pede voto em Trump

O candidato independente Robert F. Kennedy Jr., descendente do clã político mais famoso dos Estados Unidos, anunciou, nesta sexta-feira (23), a suspensão de sua campanha à Presidência e pediu voto para o republicano Donald Trump em uma dezena de estados-chave.

"Já não acredito que eu tenha um caminho realista de vitória eleitoral", disse RFK Jr., durante discurso no Arizona, pedindo a seus apoiadores que votem nele no restante dos estados onde manterá seu nome nas cédulas.

Aos 70 anos, RFK Jr. condenou a escolha da vice-presidente Kamala Harris como candidata democrata sem que ela passasse por prévias e citou uma longa lista de queixas contra seu antigo partido que, segundo ele, o levaram a apoiar "o presidente Trump".

Além disso, o candidato mencionou várias histórias estranhas, como a que tem um verme parasita no cérebro e que deixou um filhote de urso morto no Central Park, em Nova York.

Sua família, por sua vez, lhe virou as costas.

"A decisão de nosso irmão Bobby de apoiar hoje Trump é uma traição aos valores que nosso pai e nossa família mais apreciam", disse na rede X sua irmã, Kerry Kennedy, ativista de direitos humanos.

"É um triste final para uma triste história", acrescentou.

A suspensão da campanha de Kennedy acontece um dia depois de Kamala Harris fechar a convenção nacional do Partido Democrata, na qual foi nomeada candidata, com um discurso no qual pediu que "a amargura, o cinismo e as batalhas divisivas do passado" fossem deixadas para trás para abraçar "um novo caminho", faltando dez semanas para as eleições.