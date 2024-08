Terremoto de magnitude 5,3 atinge costa de Portugal

O governo de Portugal registrou um terremoto de magnitude 5,3 na escala de Richter nesta segunda-feira (26/8). Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, cujo epicentro se localizou a cerca de 60 km a oeste da cidade de Sines. Não há registo de danos pessoais ou materiais até ao momento.

"O governo tem estado em coordenação estreita com todos os serviços relevantes na matéria. Apelamos à população para que mantenha a serenidade e siga as recomendações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil", informa comunicado oficial.

Recomendações

Depois de um abalo sísmico, as autoridades portuguesas recomendam manter a calma; não se precipitar para as escadas ou saídas; não utilizar elevadores; não fumar e nem acender fósforos ou isqueiros, pois pode haver fugas de gás; utilizar lanternas a pilhas; ligar o rádio e cumprir as recomendações que forem difundidas; limpar urgentemente os produtos inflamáveis que tenham sido derramados; evitar passar por locais onde existam fios elétricos soltos; não circular pelas ruas para observar o que aconteceu.