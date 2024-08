Por que Israel e Hezbollah querem 'virar a página' após ataques no domingo

No dia seguinte à resposta do Hezbollah ao assassinato de seu principal comandante, Fouad Shukr, por Israel, a TV Al-Manar, controlada pelo grupo, iniciou seu noticiário com a declaração de que a resposta "vira uma página no conflito" entre o Hezbollah e Israel.

Embora a guerra de narrativas tenha dominado as horas seguintes aos ataques israelenses e do Hezbollah na madrugada de domingo, e continue a fazê-lo, parecia que ambos os lados queriam virar essa página, e não escalar para uma guerra em grande maior.

O exército israelense disse no domingo que sua aeronave havia bombardeado preventivamente milhares de lançadores de foguetes do Hezbollah no sul do Líbano, após receber informações de que o partido estava se preparando para lançar um ataque a Israel.

O Hezbollah confirmou que suas forças dispararam centenas de mísseis e drones contra Israel, em uma resposta "inicial" ao assassinato de seus líderes no mês passado, indicando que o plano de atingir a base de Glilot, muito perto de Tel Aviv, não foi frustrado como Israel alega.

O ataque de domingo entre o Hezbollah e Israel ocorreu no contexto de uma forte escalada que já dura dez meses, em meio à troca de tiros quase diária na fronteira, o que levanta temores de uma guerra em grande escala entre os dois lados.

Onde está a verdade?

“Em tais questões políticas, a verdade não importa”, afirmou Joseph Bahout, chefe do Instituto Issam Fares de Políticas Públicas e Assuntos Internacionais da Universidade Americana em Beirute.

“O que importa é o que as partes querem considerar como verdade", afirma Bahout. "O Hezbollah considerou que obteve seus direitos, e Israel sabia que o grupo era capaz de atingir Tel Aviv com drones, independentemente de atingir ou não.”

O especialista afirma que "é do interesse de ambas as partes manter silêncio sobre o que realmente aconteceu e para cada parte dizer que conseguiu o que queria”.

A discordância sobre a narrativa também se aplica sobre a avaliação do ataque do Hezbollah. Enquanto seus apoiadores consideraram a operação como tendo dimensões estratégicas e implicações importantes para as capacidades militares do partido, seus oponentes reduzem o ataque a ponto de considerá-lo sem efeito algum.

A longa espera pela resposta do Hezbollah ao assassinato de Shukr mostrou sinais de descontentamento no humor público do grupo, que seus oponentes começaram a explorar para minar sua imagem.

De acordo com Bahout, "o grupo encerrou o assunto da melhor maneira possível."

Mas o que aconteceu no domingo, apesar dos diferentes relatos e avaliações, trouxe a atenção de volta para a frente principal entre o Hezbollah e Israel, que tem sido sujeita a regras de engajamento "certas e controladas" por mais de dez meses.

Os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e os países ocidentais e árabes classificam o Hezbollah como uma "organização terrorista", enquanto sucessivos governos libaneses o consideram uma "resistência legítima contra Israel", que, de acordo com as Nações Unidas, ainda ocupa território libanês.

Por quanto tempo?

Com o passar do tempo, a disciplina do grupo e as regras de engajamento são testadas e se tornam mais frágeis.

Este pode ser o assunto mais perigoso a médio prazo, enquanto a questão, no fundo, é sobre o formato da área de fronteira após a "guerra de apoio", aquelas operações armadas visando o norte de Israel a partir do sul do Líbano, que o Hezbollah chama de "frente de apoio a Gaza".

Ou seja, a natureza e a forma do controle de segurança sobre essa área de uma forma que satisfaça o Hezbollah e tranquilize Israel. E ainda contribua para o retorno de 60 mil pessoas que se deslocaram do norte de Israel devido à guerra em andamento lá, enquanto no lado libanês o número de pessoas deslocadas ultrapassou 110 mil.

O governo do Líbano fala de sua adesão novamente à Resolução 1701 da ONU, que pôs fim à guerra naquele país em julho de 2006 e foi a estrutura em vigor no sul do Líbano até o início da guerra de Gaza. Já Israel diz que não aceitará um retorno ao que era antes de 8 de outubro do ano passado, quando o Gabinete de Segurança de Israel decretou oficialmente o início da guerra.

No entanto, esta questão espinhosa é adiada por enquanto, pois o foco agora está em alcançar um cessar-fogo em Gaza como um primeiro estágio para evitar uma grande escalada que leve a uma guerra abrangente, de acordo com observadores.

Neste contexto, o que aconteceu no domingo pode ser uma indicação de que todas as partes não querem uma "guerra abrangente", o que também pode se aplicar aos cálculos da resposta iraniana e da resposta dos houthi.

O secretário-geral do Hezbollah, Hassan Nasrallah, ameaçou Israel após o assassinato de Shukr, dizendo que "Israel cruzou todas as linhas vermelhas, e a resposta ao assassinato de Fouad Shukr é natural."

Bahout explica que "Netanyahu poderia ter usado o ataque de domingo como justificativa ou desculpa para iniciar uma guerra se tivesse a intenção e a prontidão para fazê-lo, mas está claro que as várias partes, os Estados Unidos, o Irã, o Hezbollah e Israel, todos temem uma guerra abrangente."

Shukr foi morto em um ataque israelense ao sul de Beirute, onde o Hezbollah tem grande influência, e Israel assumiu a responsabilidade por sua morte. Menos de 24 horas depois, o chefe do gabinete político do Hamas, Ismail Haniyeh, foi morto dentro de sua residência em Teerã, com o Irã e o Hamas acusando Israel de assassiná-lo, apesar de Israel não assumir a responsabilidade pela operação.

Quanto ao impacto do que aconteceu no domingo sobre o Hezbollah recuperando o equilíbrio de dissuasão que perdeu depois que Israel assassinou Shukr fora da área de conflito, isso continua sujeito a Israel repetir seu ataque ao sul de Beirute, o que, se acontecer, pode então constituir um novo capítulo com novos cálculos e análises.