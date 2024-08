O relacionamento conturbado de Mariah Carey com mãe e irmã, que morreram no mesmo dia - (crédito: BBC Geral)

"Meu coração está partido por ter perdido minha mãe neste fim de semana. Infelizmente, em um trágico desdobramento, minha irmã também perdeu a vida no mesmo dia."

Foi assim que a cantora americana Mariah Carey anunciou, por meio de um comunicado na segunda-feira (26/8), a morte de sua mãe, Patricia, e de sua irmã, Alison, ocorridas no mesmo dia durante o fim de semana.

A cantora vencedora do Grammy afirmou que se sentiu abençoada por ter passado tempo com sua mãe na semana anterior à morte dela e pediu privacidade.

Nenhum outro detalhe sobre as causas das mortes foi divulgado.

Patricia, de 87 anos, era uma ex-cantora de ópera e professora de canto, de ascendência irlandesa-americana.

No livro de memórias de Carey de 2020, The Meaning of Mariah Carey, a cantora descreveu seu relacionamento complicado com a mãe, dizendo que isso lhe causou "muita dor e confusão".

Carey, de 55 anos, disse que a competição se interpôs entre elas. O ciúme profissional "acompanha o sucesso, mas quando a pessoa é sua mãe e o ciúme é revelado em uma idade tão sensível, é particularmente doloroso", acrescentou.

Ela também falou sobre o profundo amor que tinha por sua mãe, escrevendo na dedicatória: "Para Pat, minha mãe, que, apesar de tudo, acredito que realmente fez o melhor que pôde. Eu te amarei o melhor que puder, sempre."

Em uma entrevista com Gayle King em 2022, a cantora afirmou que "definitivamente" foi afetada pelas críticas de sua mãe durante sua infância.

Ela acrescentou que sempre deu crédito à mãe por tê-la exposto à música.

O relacionamento de Carey com sua irmã mais velha Alison, de 63 anos, também era complexo.

Em suas memórias, ela escreveu sobre o afastamento de Alison e de seu irmão Morgan, dizendo que era "emocional e fisicamente mais seguro para mim não ter nenhum contato".

Alison processou Carey em US$ 1,2 milhão (R$ 6,6 milhões) após o lançamento do livro, alegando "imenso sofrimento emocional" e chamando-a de "vingativa".

O pai da cantora, Alfred, morreu em 2002 devido a um câncer, aos 72 anos.

Carey, que cinco vezes venceu o Grammy, é considerada uma das cantoras de maior sucesso globalmente.

Seu single natalino All I Want For Christmas Is You é a canção de Natal mais vendida por uma artista mulher de todos os tempos.

Ela detém o recorde de maior número de singles número um na Billboard Hot 100 por uma artista solo, com 19 canções, vendeu mais de 220 milhões de discos em todo o mundo e atuou como jurada no programa de TV American Idol.

Carey tem dois shows programados no Brasil no próximo mês.

Em 20 de setembro, ela se apresenta no Allianz Parque, em São Paulo, e em 22 de setembro, no Rio de Janeiro, onde será uma das atrações do festival Rock in Rio.