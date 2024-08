O enorme golpe online operado por chineses a partir de uma pequena ilha europeia

Um hotel à beira-mar e antigas agências bancárias na Ilha de Man, localizada entre a Irlanda e o Reino Unido, foram usados ??por uma rede de golpistas para enganar vítimas na China e roubar milhões de dólares, descobriu uma investigação do Serviço Mundial da BBC.

O restaurante e saguão do Hotel Seaview, em Douglas, a capital da ilha, estavam lotados de trabalhadores chineses usando computadores conectados à internet.

O golpe, que foi aplicado entre janeiro de 2022 e janeiro de 2023, de acordo com documentos judiciais chineses, usou um método conhecido como "abate de porco".

É chamado assim porque o processo de "engordar o porco" — ganhar a confiança da vítima — é vital para seu sucesso.

A BBC passou quase um ano investigando como o golpe foi realizado na ilha, que é uma Dependência da Coroa Britânica com um governo independente.

A equipe da BBC também descobriu outros detalhes, como a ambição dos chefes do grupo de construir um complexo de escritórios de última geração com vista para o Mar da Irlanda.

Além de obter documentos judiciais, a BBC teve acesso a documentos e conversou com fontes internas do esquema.

BBC Hotel Seaview, onde os golpistas inicialmente montaram sua base

Um ex-funcionário, Jordan [nome fictício], disse que não fazia ideia do mundo obscuro em que estava se metendo quando chegou à Ilha de Man. Ele conta que ficou aliviado por ter encontrado o que pensava ser um emprego administrativo estável.

Mas percebeu que seu novo empregador parecia bastante reservado — por exemplo, ele e seus colegas eram proibidos de tirar fotos em eventos sociais da empresa.

Ele diz que não notou que muitos de seus colegas chineses eram, na verdade, golpistas.

No fim de 2021, quase 100 pessoas haviam sido transferidas para a Ilha de Man para trabalhar para uma empresa que os documentos judiciais chineses chamam de "MIC".

Elas tinham vindo das Filipinas, onde haviam trabalhado para outra empresa de golpes. A BBC descobriu que MIC significa Manx Internet Commerce.

Na Ilha de Man, a MIC fazia parte de um grupo de empresas associadas — todas do mesmo proprietário.

Um cassino online, administrado pela King Gaming Ltd, era a mais conhecida.

Na China continental, o jogo é ilegal. Ao se estabelecer do outro lado do mundo, os fundadores do grupo podiam ter como alvo clientes chineses, mas também aproveitar a baixa tributação sobre o jogo da Ilha de Man.

BBC Os golpistas chineses depois se mudaram para antigas agências bancárias

Poucos meses depois de terem se instalado no Hotel Seaview, em Douglas, os funcionários da MIC foram transferidos para antigas agências bancárias na zona leste da cidade.

E foi aí que Jordan disse que ouvia aplausos esporádicos de seus novos colegas, que trabalhavam em grupos de quatro pessoas. Ele agora acredita que eles estavam comemorando o feito de ter enganado com sucesso outra vítima, a cerca de 8 mil quilômetros de distância.

Seis pessoas que trabalhavam para a MIC, em Douglas, foram condenadas ao voltar para a China, por aplicar golpes de investimento contra cidadãos chineses.

Os julgamentos, realizados no fim de 2023, detalham o fluxo do dinheiro ilícito. As vítimas foram atraídas pelos réus e seus cúmplices a partir de bases na Ilha de Man e nas Filipinas, de acordo com os documentos judiciais chineses.

O 'professor'

Os documentos afirmam que os réus trabalhavam em equipes para atrair investidores chineses para grupos de bate-papo no QQ, um popular serviço chinês de mensagens instantâneas, semelhante ao WhatsApp.

Um golpista desempenhava o papel de "professor" de investimentos, e outros se passavam por colegas investidores.

A BBC viu evidências — inclusive nos documentos do tribunal — de que muitos dos que chegaram a Douglas, a partir das Filipinas, estavam envolvidos nos golpes.

Todos usavam o mesmo equipamento de informática, dependiam do QQ para seu trabalho e, com exceção de alguns gerentes, todos tinham o mesmo cargo.

BBC O único beneficiário das empresas, Bill Morgan, também conhecido como Liang Lingfei

O tribunal chinês concluiu que os falsos investidores criavam uma atmosfera de expectativa e euforia em torno das habilidades de ganhar dinheiro do "professor", que depois dizia à vítima para colocar dinheiro em uma plataforma de investimento específica.

Deslumbrada pela propaganda, a vítima obedecia, mas seus fundos eram desviados pelos golpistas — que, na verdade, controlavam essas plataformas, e podiam manipulá-las nos bastidores.

US$ 5,3 milhões em golpes

O tribunal chinês disse que era difícil calcular exatamente o total de perdas das vítimas — mas afirmou que US$ 5,3 milhões haviam sido roubados de pelo menos 12 pessoas.

Com base em indícios e provas — incluindo a própria confissão dos acusados, assim como registros financeiros, de viagens e históricos de bate-papos —, o tribunal declarou os seis réus culpados.

Este não era só um golpe lucrativo, também era sofisticado, dizem os documentos do tribunal, exigindo que as equipes na linha de frente aplicassem as técnicas do "abate de porco" com persuasão e habilidade.

A BBC descobriu a identidade do único beneficiário das empresas. Seu nome estava escondido embaixo de pilhas de papelada administrativa.

A MIC e suas empresas afiliadas eram todas mantidas por um fundo criado por um indivíduo chamado "Bill Morgan" que, segundo mostram os documentos, também era conhecido como Liang Lingfei. Os funcionários o chamavam de "Chefe Liang", diz Jordan.

Os documentos do tribunal chinês se referem a um homem chamado Liang Lingfei como cofundador da MIC na Ilha de Man — que descrevem como "uma organização criminosa bastante estável criada para realizar atividades golpistas". Liang não foi uma das pessoas processadas ??ou convocadas nas audiências.

O tribunal declarou que Liang também foi cofundador da organização golpista nas Filipinas. A BBC viu evidências de que muitos funcionários da MIC trabalhavam lá, antes de serem transferidos para a Ilha de Man.

Plano ambicioso

A investigação da BBC também descobriu que Liang obteve um visto de investidor da Ilha de Man e participou de vários eventos da empresa lá. Sua esposa também é proprietária de uma casa na cidade de Ballasalla, perto do aeroporto da ilha.

O grupo de empresas da Ilha de Man era ambicioso, tendo assinado um contrato no fim do ano passado para construção de uma sede luxuosa, um "campus com áreas verdes", no local de uma antiga base de treinamento naval.

Um porta-voz dos desenvolvedores descreveu como o "maior investimento privado individual na Ilha de Man".

As imagens dos arquitetos mostram prédios de escritórios situados em uma colina sobre a orla marítima em Douglas. No interior, haveria apartamentos com cobertura, um spa, vários bares e um salão de karaokê.

O campus seria usado pela equipe da MIC e por aqueles que trabalham para as empresas "afiliadas" da MIC, incluindo aquelas envolvidas em jogos online, afirmam os documentos do contrato.

BBC O espaço, agora deserto, onde seria construída a luxuosa sede do grupo

De acordo com estimativas conservadoras, a receita anual global da indústria do "abate de porco" é superior a US$ 60 bilhões.

"Este é o primeiro caso que vemos de uma destas operações de golpe [de abate de porco] se instalando em um país ocidental", diz Masood Karimipour, representante regional do Escritório da ONU para o Combate às Drogas e ao Crime Organizado, no Sudeste Asiático.

Tentar impedir os golpes é como um "enxugar gelo", ele diz, e é uma batalha que "o crime organizado está ganhando atualmente", uma vez que os criminosos se dedicam ao que ele chama de "busca por jurisdição", onde percebem que há brechas legais e pouca fiscalização.

Qualquer ambição que o grupo de empresas possa ter tido na Ilha de Man — legítimas ou não — parece ter chegado ao fim.

Em abril, a polícia invadiu as antigas agências bancárias. E também teve como alvo um endereço próximo ao prédio do Tribunal de Justiça da ilha — usando uma escada para entrar no local por uma janela do primeiro andar, nas primeiras horas da manhã.

Em comunicado divulgado logo depois, a polícia disse que as batidas estavam relacionadas a uma investigação mais ampla de fraude e lavagem de dinheiro em relação à King Gaming Ltd IOM. Sete pessoas foram presas e liberadas sob fiança, eles acrescentaram.

Desde então, sabe-se que outras três pessoas foram detidas.

Getty Images A Ilha de Man não faz parte do Reino Unido nem da União Europeia, mas tem acesso a ambos

No início deste mês, foram nomeados administradores judiciais para as empresas do grupo — incluindo a MIC e a King Gaming Ltd IOM —, a pedido do procurador-geral da Ilha de Man.

O órgão regulador do jogo na ilha retirou as licenças das empresas afiliadas de jogos da MIC.

Foi aberto espaço para a construção do complexo luxuoso, e a sinalização foi colocada — mas o projeto está agora suspenso por tempo indeterminado.

A BBC fez repetidas tentativas, usando vários meios de comunicação, de entrar em contato com as empresas envolvidas — assim como com Bill Morgan/Liang Langfei e diretores da companhia — mas não teve retorno.

Também tentou entrar em contato com o Hotel Seaview, mas não recebeu resposta, embora não haja nenhum indício de que alguém lá estivesse ciente de qualquer atividade ilegal ocorrendo no local.