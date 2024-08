Médica diz que câncer de Mujica foi curado, mas saúde é "frágil"

A médica Raquel Pannone afirmou que tem "fortes convicções" de que o câncer do ex-presidente uruguaio Pepe Mujica, 89 anos, foi curado. No entanto, a profissional responsável pelos cuidados médicos de Mujica também destacou que a saúde do líder político é frágil. Mujica participou, na terça-feira (27/8), de um evento político, depois de receber alta do hospital onde passou 24 horas internado devido à deterioração da função renal, causada pelo tratamento oncológico.

"Temos fortes convicções de que o câncer foi curado. A evolução foi boa", disse a médica pessoal de Mujica. "Os efeitos da radioterapia tornaram mais difícil para ele se alimentar, e ele tem ingerido menos líquidos, o que piorou a sua função renal", acrescentou Raquel.

Mujica perdeu peso e massa muscular após o tratamento. "Se conseguirmos que ele beba água, que se recupere, isso vai melhorar", pontuou a médica, destacando que o câncer "foi tratado e não é o problema atual".

Com informações da Agência France-Presse