Morre bicho-preguiça mais velho do mundo, aos 54 anos

Segundo o zoológico, Jan morreu na semana passada. A confirmação do falecimento do animal, porém, foi divulgada pelo próprio zoo, na terça-feira (27/8), por meio de um comunicado publicado nas redes sociais - (crédito: Reprodução/Zoo Krefeld)

Nomeado como Jan, o bicho-preguiça mais idoso do mundo sob cuidados de seres-humanos, morreu aos 54 anos de idade, no zoológico de Krefeld, na Alemanha. O título desse animal foi conquistado em 2021, pelo Guiness — o livro dos recordes.

Segundo o zoológico, Jan morreu na semana passada. A confirmação do falecimento do animal, porém, foi divulgada pelo zoo, na terça-feira (27/8), por meio de um comunicado. Jan viveu por 38 anos, no local com outros animais.

Embora o cotidiano de Jan tenha sido no zoológico, Jan nasceu em ambiente selvagem, no ano de 1969. Em 1986, ele passou um período no zoológico Hagenbeck, em Hamburgo, antes ser transferido para Krefeld.

Leia também: 5 perguntas para entender embate entre Elon Musk e Alexandre de Moraes

Recorde

Em 2021, com 51 anos de idade, o bicho-preguiça Jan ganhou notoriedade ao entrar no livro Guiness como o animal de sua espécie "mais idoso aos cuidados de humanos". Segundo o zoológico, de acordo com informações da Deutsche Welle, Jan é considerado pai de 22 filhotes.