As bizarras receitas criadas por IA e adotadas por chefs pelo mundo

Spartak Arutyunyan conta que a pizza criada por IA que eles colocaram no cardápio foi um 'grande sucesso' - (crédito: Spartak Arutyunyan)

Será que a inteligência artificial pode ajudar os donos de restaurantes a criar novos cardápios para atrair os clientes? Ou isso é apenas uma receita para o desastre?

"Pedimos ao ChatGPT [popular robô virtual (chatbot) de inteligência artificial] para criar uma receita — a melhor pizza para Dubai", conta Spartak Arutyunyan, responsável pelo desenvolvimento de cardápios para a filial da rede Dodo Pizza, na cidade, nos Emirados Árabes Unidos.

"Ele criou uma receita, e nós lançamos. Foi, na verdade, um grande sucesso, e ainda está no cardápio."

Como 90% dos três milhões de habitantes de Dubai são imigrantes, ele pediu ao ChatGPT para criar uma pizza que representasse esta mistura cultural.

"Há tantas culturas aqui", diz Arutyunyan.

"Indianos, paquistaneses, filipinos, árabes, europeus."

E a resposta do ChatGPT foi um sabor de pizza composto por shawarma (árabe) de frango, queijo paneer (indiano) grelhado, ervas Za'atar (tempero do Oriente Médio) e molho tahine.

Os clientes da Dodo Pizza aparentemente não se cansam do novo sabor.

"Como chef, eu nunca iria misturar esses ingredientes em uma pizza, mas ainda assim, a mistura de sabores foi surpreendentemente boa", afirma Arutyunyan.

No entanto, outras pizzas criadas pela inteligência artificial não chegaram a ir para o cardápio — por exemplo, morango e macarrão, e mirtilo e cereal matinal.

Nos EUA, Venecia Willis conduziu um experimento com inteligência artificial semelhante no Velvet Taco de Dallas, onde é diretora culinária.

Ela estava "muito curiosa" em relação à tecnologia, então deixou o ChatGPT livre para criar um de seus tacos da semana.

Nos prompts (comandos) enviados à inteligência artificial, Willis disse para: "usar, tipo, oito ingredientes, e só poderia selecionar uma tortilha e uma proteína".

Os resultados de algumas receitas não pareciam nada agradáveis.

"Houve algumas combinações estranhas, e eu pensei: Não tenho tanta certeza se curry vermelho, tofu de coco e abacaxi vão ficar deliciosos juntos", diz Willis.

Mas ela fez três das receitas que pareciam mais promissoras — e, por fim, escolheu um taco de camarão e bife para ser colocado à venda para o público. Foram vendidos 22 mil em uma semana.

"Acho que a inteligência artificial é uma ótima ferramenta para usar quando está com um bloqueio criativo, para fazer o cérebro funcionar novamente — 'Essa combinação pode realmente funcionar, vamos tentar'. A IA pode sugerir algo que talvez eu não teria pensado."

Mas Willis acrescenta que ela "não se deixaria levar completamente pela inteligência artificial".

"Tem que haver um elemento humano para validar as receitas."

Mas nem todo mundo no mundo gastronômico gosta da ideia da inteligência artificial. O criador de coquetéis Julian de Feral, baseado em Londres, diz que evita esta tecnologia porque ela "parece muito contraintuitiva", com suas escolhas carecendo de bom senso.

Os chatbots de IA "não são mágicos", alerta Emily Bender, professora de linguística na Universidade de Washington, em Seattle, nos EUA. Ela lembra que eles aprenderam com o que leram online.

"Se você consegue fazer o ChatGPT gerar algo que parece uma receita, então é porque há receitas na internet."

Ela acrescenta que a inteligência artificial poderia ter pegado a receita do blog de culinária de alguém, diminuindo assim seu número de leitores e sua capacidade de ganhar a vida com assinaturas ou receita de publicidade.

Mas Bender admite que, no futuro, uma IA mais sofisticada pode ser útil na criação de receitas.

Ela diz que a tecnologia poderia ser solicitada a "categorizar ingredientes como doces ou ácidos, e assim por diante", a encontrar aqueles que a internet diz que devem ter um gosto bom juntos e, então, criar infinitas receitas detalhadas.

"No entanto, é preciso ter uma pergunta de pesquisa bem definida [para fazer à IA] para obter esse tipo de benefício", completa.

Ainda assim, a rede de supermercados Waitrose, do Reino Unido, está usando inteligência artificial para identificar tendências gastronômicas em ascensão nas redes sociais.

Atualmente, elas incluem: "smash burgers" — hambúrgueres crocantes que são feitos "esmagando" a carne moída em uma panela superquente — e "crookies" — um croissant recheado com massa de biscoito e gotas de chocolate.

"Vimos os smash burgers se tornando tendência em todas as redes sociais", explica Lizzie Haywood, gerente de inovações do Waitrose.

"Agora, a abertura de três ou quatro restaurantes dedicados a smash burgers no Reino Unido coincidiu com o lançamento dos nossos smash burgers."

Quanto aos crookies, ela diz que a inteligência artificial viu que a menção a eles havia "saltado de 80 para 90% em relação ao ano passado nas redes sociais".

"E conseguimos lançá-los em lojas de teste em três meses."

Em Cingapura, o expatriado italiano Stefano Cantù criou um aplicativo com tecnologia de IA capaz de sugerir receitas em resposta aos ingredientes que você informa ter na geladeira e nos armários da cozinha. Em uma alusão ao fato de o aplicativo ser alimentado pelo ChatGPT, ele o chamou de "ChefGPT".

"Sou italiano, então é claro que cozinho", diz Cantù, que trabalha em uma empresa de software. Ele conta que teve a ideia "em um fim de semana", depois de pedir inspiração para receitas ao ChatGPT.

O aplicativo também tem filtros para permitir que o usuário especifique os utensílios que tem na cozinha — ou se está com pressa ou não é um bom cozinheiro. A inteligência artificial cria então uma receita, e uma foto do prato.

Cantù conta que alcançou 30 mil usuários em uma semana e meia após o lançamento no ano passado. Mas recebeu "uma conta bem alta da OpenAI", a empresa por trás do ChatGPT.

Ele continua pagando uma taxa regular à OpenAI pelo uso da tecnologia — e explica que este é um procedimento padrão, quando uma startup como a dele cria seu aplicativo com base na tecnologia de outra empresa.

Cantù diz que segue tentando encontrar "o equilíbrio certo entre publicidade e assinaturas, e o nível certo de uso para oferecer aos usuários da versão gratuita". E como ele pode "monetizar usuários da versão gratuita sem vender seus dados".

De volta a Dubai, Spartak Arutyunyan, da Dodo Pizza, diz que a inteligência artificial deve ser vista mais como uma coisa divertida de usar, do que algo em que você basearia todo o seu cardápio,

No entanto, a Dodo Pizza agora está permitindo que os clientes em Dubai, que fazem pedidos por meio do aplicativo, experimentem a inteligência artificial para criar sabores de pizza incomuns. E a empresa diz que pretende estender este recurso para suas outras filiais ao redor do mundo.