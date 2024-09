Por que Reino Unido e UE voltaram a limitar líquidos que passageiros podem levar na bagagem de mão?

Os passageiros de companhias aéreas que esperavam que a era dos "pequenos artigos de higiene pessoal" estivesse quase no fim estão enfrentando uma nova decepção.

Os aeroportos europeus reintroduziram regras rígidas para malas de mão.

Alguns destinos da UE eliminaram o limite de 100 ml para líquidos transportados na bagagem de mão.

Mas, desde o domingo (1/9), essa regra voltou devido a um "problema técnico temporário" com novos scanners de segurança. Isso segue uma medida semelhante do Reino Unido no início deste verão.

Isso significa que se você estava de férias, não conte com a possibilidade de comprar um frasco grande de protetor solar, perfume ou uma bebida para levá-los de volta na sua bagagem de mão.

Mas por que isso aconteceu? E as regras relaxadas que começaram em alguns locais retornarão algum dia?

O que está acontecendo na União Europeia?

Passageiros de companhias aéreas ao redor do mundo se acostumaram com restrições rígidas de 100 ml em líquidos, pastas e géis, que tinham que ser colocados em um saco plástico transparente antes de embarcar.

Mas novas máquinas de escaneamento que usam tecnologia de tomografia computadorizada devem, em teoria, permitir que volumes maiores de líquidos passem, e laptops permaneçam em malas.

A filial europeia do Conselho Internacional de Aeroportos (ACI) estima que cerca de 350 desses scanners estejam em uso em 13 países da União Europeia, como Alemanha, Irlanda, Itália, Lituânia, Malta, Holanda e Suécia.

Cidades como Roma e Amsterdã já haviam implementado essa tecnologia e flexibilizado suas regras. A maioria, no entanto, ainda não o fez ou ainda está em fase de testes.

No entanto, a UE restabeleceu o limite de 100 ml para que um problema técnico com o novo equipamento possa ser resolvido, embora não tenha dito qual é esse problema.

Relatórios indicaram que os scanners não eram precisos para alguns recipientes de líquidos transportados em malas.

Em julho, a ACI Europe criticou a restrição como um "retrocesso para a experiência do passageiro e um problema diante de grandes investimentos feitos pelos aeroportos".

O diretor geral da ACI, Olivier Jankovec, disse que a segurança era a principal prioridade, mas acrescentou que aqueles "que foram os primeiros a adotar essa nova tecnologia estão sendo fortemente penalizados tanto operacional quanto financeiramente".

Ele também argumentou que restringir seu uso "questiona a confiança que a indústria pode depositar no atual sistema de certificação da UE para equipamentos de segurança da aviação".

Getty Images Equipamentos que escaneiam frascos foram postos sob dúvida

O que aconteceu no Reino Unido?

As previsões de que todos os aeroportos do Reino Unido eliminariam seus limites de líquidos para bagagem de mão este ano não se concretizaram.

O governo anterior exigiu que equipamentos de digitalização de última geração fossem instalados nas faixas de segurança até junho de 2024.

Mas na prática não foi foi tão simples assim.

Alguns aeroportos menores, que têm menos faixas para atualizar, cumpriram o prazo de junho de 2024.

London City, Teesside, Newcastle, Leeds-Bradford, Aberdeen e Southend cumpriram a tempo e abandonaram as antigas regras de líquidos.

No entanto, cidades como Heathrow, Gatwick e Manchester não o fizeram. Os motivos variaram da necessidade de obras de construção a problemas na cadeia de suprimentos. Eles receberam mais tempo para colocar o novo kit em prática.

Mas em meados de junho, o Departamento de Transporte anunciou repentinamente que os limites de líquidos de 100 ml deveriam ser reintroduzidos por aqueles aeroportos que já haviam suspendido a regra.

Esses aeroportos precisaram mudar rapidamente seus processos e os chefes dos aeroportos ficaram irritados com a mudança repentina.

Por que a regra foi trazida de volta?

A Comissão Europeia anunciou no final de julho que o tamanho máximo permitido para recipientes individuais de líquidos voltaria a 100 ml.

Não há data para quando as regras serão relaxadas novamente.

A Comissão disse que isso não foi "em resposta a nenhuma nova ameaça, mas aborda um problema técnico temporário" com a nova geração de scanners.

Ela disse que a ação estava sendo implementada "alinhada com os parceiros internacionais da UE" e que "soluções técnicas rápidas" seriam desenvolvidas.

O governo do Reino Unido disse anteriormente que os sistemas precisavam ser melhorados depois que novas informações surgiram.

No entanto, também não deu uma data final para o limite de 100 ml, então não está claro quanto tempo a situação vai durar.

O Departamento de Transporte disse que estava "trabalhando com fabricantes, aeroportos e parceiros internacionais para suspender as restrições quando possível".

Portanto, no futuro próximo, é melhor que os passageiros assumam que as antigas restrições de 100 ml se aplicam e verifiquem as regras nos aeroportos de partida e retorno antes de viajar.