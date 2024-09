Golpista tenta aplicar golpe, mas leva um troco daqueles de humorista

Mulher flerta com homem que tentou dar um golpe - (crédito: Reprodução / Instagram)

Quem nunca recebeu telefonemas que eram, na verdade, um golpe? A humorista americana Zar Khaibar, que mora em Nova York (EUA), atendeu uma ligação de um homem dizendo que iria doar uma grande quantia em dinheiro em troca de dados pessoais. Ela logo percebeu que se tratava de um golpe e resolveu dar o troco. E, claro, registrou tudo em vídeo.

No início da ligação, o homem diz ser um irlandês chamado Anderson Parker, e Zar já começa a “flertar” com o golpista. Ele emenda dizendo que recebeu U$ 10 mil (R$ 56 mil) e que vai doar a quantia para a jovem. Para isso, basta que ela compartilhe o número de seu seguro social e seu cartão de crédito. “Oh, meu Deus! Dez mil dólares. Os irlandeses são tão bons”, diz a mulher, segurando o risco. “Essa é a nossa cultura”, responde o bandido.

“Eu não sei o que fiz para merecer isso. Minha vida tá tão difícil, meu ex me chifrou com uma viciada em crack. Eu não sei porque ele fez isso, sou muito sexy. Você tem e-mail? Vou te mostrar uma foto minha”, diz Zar, tentando ver o que o golpista faria a seguir.

Ele desconversa e volta a pedir o número de seguro social. Quando a humorista tenta de novo conseguir o e-mail, o bandido explica que tem esposa. “Eu sou cidadã (americana), posso te dar um green card”, oferece a jovem, se referindo a um dos processos de naturalização americana que se dá por casamento.

Diante da proposta, o golpista cai no trote e revela seu verdadeiro nome: Gurvinder. “Isso é um nome indiano”, rebate a mulher. Quando o homem tenta desconversar novamente, ela faz uma proposta: se ele cantar uma música, vai “compartilhar tudo” com ele, incluindo seu mapa astral. Ele começa a soltar a voz e até pede mais tempo para cantar.

O vídeo divertiu os internautas, que riram do quanto o golpista foi enganado. “Vou burlar e mentir, mas trair minha mulher é onde eu traço meus limites”, observou um perfil. “O cara desistiu por um green card”, apontou outro.