Moda no TikTok: receita de 'água de girino' faz bem à saúde?

Até onde você iria para perder peso? Reduziria talvez o consumo de açúcar? Ou aceitaria o desafio do aplicativo Couch to 5K?

Alguns usuários do TikTok estão tão ansiosos para perder peso que adotaram uma medida que pode soar extrema: tomar "água de girino".

Calma, não é tão ruim quanto parece. A nova moda não envolve, de fato, tomar um copo de larvas de sapo.

Em vez disso, alguns usuários da rede social estão bebendo uma mistura viscosa de água, suco de limão e sementes de chia. A aparência e a consistência do preparo apenas lembram a prole dos sapos.

Os fãs da "água de girino" dizem que ela os ajuda a se sentirem mais saciados, e a perder peso, mas há quem diga que a textura gosmenta dá ânsia de vômito.

Será, então, que vale a pena tomar esta bebida da moda? Qual é a ciência por trás das alegações na rede social?

As alegações de que esta água de semente de chia com limão ajuda a dar suporte à perda de peso podem não ser tão absurdas.

As sementes de chia são ricas em fibras, o que auxilia na digestão, promove uma sensação de saciedade e regula o açúcar no sangue.

A fibra presente nas sementes de chia é, em grande parte, solúvel, o que forma uma substância gelatinosa no estômago, retardando a digestão e fornecendo um fluxo constante de energia.

Então, a "água de girino" pode ajudar você a se sentir saciado por mais tempo, o que pode ajudar a reduzir o apetite e a ingestão de calorias de uma forma geral.

Getty Images O termo 'água de girino' pode soar repulsivo — mas a mistura pode fazer surpreendentemente bem à saúde

E não para por aí. As sementes de chia também podem ser uma adição benéfica a uma dieta saudável para o coração. Elas são uma das fontes vegetais mais ricas em ácidos graxos ômega-3, que oferecem benefícios para a saúde cardíaca.

Os ácidos graxos ômega-3 podem ajudar a reduzir os triglicerídeos — um tipo de gordura no sangue que é nossa principal fonte de energia, e é essencial para uma boa saúde, mas pode aumentar o risco de doenças cardíacas em níveis elevados.

Também há evidências que sugerem que as sementes de chia podem ajudar a baixar a pressão arterial, assim como a reduzir o açúcar no sangue, a inflamação e melhorar os níveis de colesterol.

Elas também contêm uma quantidade significativa de proteína — o que faz delas uma ótima fonte de proteína vegetal para quem é vegetariano — e são ricas em nutrientes.

As sementes de chia contêm uma série de vitaminas (tiamina, riboflavina, niacina, ácido fólico e vitaminas A e C), incluindo antioxidantes, que ajudam o corpo a combater radicais livres nocivos, reduzindo o estresse oxidativo — desequilíbrio entre radicais livres e antioxidantes no corpo que leva a danos celulares —, o que pode diminuir o risco de doenças crônicas, como câncer e doenças cardíacas.

As sementes de chia são mais ricas em alguns minerais, como cálcio, magnésio, potássio e fósforo, do que alguns outros cereais.

Elas são capazes de absorver até 12 vezes o seu peso em água, então a água da semente de chia com limão ajuda a promover a sensação de saciedade e hidratação.

Uma hidratação suficiente é essencial para a saúde. Ela está envolvida em praticamente todas as funções do corpo humano, incluindo processos metabólicos, manutenção da temperatura interna do corpo, circulação, lubrificação das articulações, transporte de nutrientes para as células e auxilia na remoção de resíduos.

A água também contribui para a digestão — decompondo alimentos, absorvendo nutrientes e prevenindo constipação. Pesquisas destacam que a ingestão suficiente de água mantém a microbiota intestinal, e ajuda a dar suporte ao sistema imunológico.

Adicionar suco de limão à água de semente de chia não só torna a bebida mais palatável, como também pode complementar alguns dos benefícios à saúde dos outros ingredientes.

O suco de limão é rico em vitamina C, que pode ajudar a fortalecer o sistema imunológico, aumentar a absorção de ferro, auxiliar na digestão e melhorar a saúde da pele. Também pode promover a saúde do coração, ajudando a reduzir a pressão arterial e os níveis de colesterol.

Advertências

Mas, antes de entrar na onda da "água do girino" do TikTok, há alguns motivos para ser cauteloso.

As propriedades gelificantes das sementes de chia podem representar um risco de asfixia. Se consumidas secas, as sementes de chia podem se expandir no esôfago e causar um bloqueio, então sempre deixe as sementes de molho por de 15 a 30 minutos antes do consumo.

Se você de repente começar a tomar água de semente de chia com limão, e seu intestino não estiver acostumado a uma dieta rica em fibras, você pode descobrir que a bebida causa desconforto digestivo, incluindo constipação, diarreia, inchaço, gases e dor abdominal.

Pessoas com condições inflamatórias intestinais, como a doença de Crohn, devem ter cautela com a água de chia com limão: ela pode provocar crises.

Além disso, ingerir sementes de chia pode causar interações com alguns medicamentos. Por exemplo, consumir sementes de chia pode aumentar a atividade de medicamentos para pressão arterial, o que pode levar à pressão baixa.

Por fim, embora seja raro, as proteínas presentes nas sementes de chia podem desencadear uma reação alérgica. Os sintomas podem incluir coceira, inchaço, urticária ou até mesmo dificuldade para respirar.

De uma maneira geral, no entanto, as sementes de chia são uma adição versátil e valiosa a uma dieta saudável, que pode ser facilmente incorporada a uma variedade de pratos, incluindo smoothies, aveia, iogurte e bolos. As sementes podem até ser usadas como um substituto do ovo em receitas veganas.

No entanto, como em tudo na vida, a moderação é fundamental. Comer sementes de chia em excesso pode levar ao ganho de peso. E não há necessidade de passar pela sensação de tomar uma gosma, se a "água de girino" faz você ter ânsia de vômito. Você pode obter os mesmos benefícios à saúde adicionando sementes de chia a alimentos saudáveis ??que você já consome — e bebendo água suficiente ao longo do dia para se manter bem hidratado.

Então, não há necessidade de ingerir "água de girino" de mentira, a menos que você realmente queira.

*Hazel Flight é líder do programa nutrição e saúde da Universidade Edge Hill, no Reino Unido.

Este artigo foi publicado originalmente no site de notícias acadêmicas The Conversation e republicado aqui sob uma licença Creative Commons. Leia aqui a versão original (em inglês).