Namorado ateia fogo em Rebecca Cheptegei, maratonista olímpica uganesa

A maratonista Rebecca Cheptegei, que competiu por Uganda nas Olimpíadas de Paris, sofreu um ataque do namorado, Dikson Ndiema Marangach, que ateou fogo ao seu corpo com gasolina. Rebecca está internada em Eldoret, no Quênia, onde mora e trabalha, com 75% do corpo queimado.

Segundo o comandante do condado de Trans Nzoia, Jeremiah Ole Kosiom, houve uma briga doméstica no domingo. A declaração foi feita ao jornal The Star.

Por sua vez, o Daily Mail afirmou que Dickson teria premeditado o ataque. Ele teria entrado na casa da atleta enquanto ela estava igreja, e teria aguardado até que Cheptegei retornasse para realizar a agressão.

Além de queimar a namorada, Marangach também se queimou e está em tratamento no mesmo hospital de Rebecca.

"O casal foi ouvido discutindo do lado de fora de sua casa. Durante a briga, o namorado foi visto derramando um líquido na mulher antes de queimá-la", afirmou Kosiom.

A atleta ficou em 44º lugar nas Olimpíadas de Paris, a primeira da qual participou.