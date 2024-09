A chocante detenção de crianças após ataque a faca que matou idoso em parque na Inglaterra

Kohli foi levado para o hospital após o ataque no parque, mas morreu no dia seguinte - (crédito: BBC)

A polícia está interrogando um garoto de 14 anos que foi preso por suspeita de assassinato após a morte de um homem de 80 anos, atacado em um parque no condado de Leicestershire, na Inglaterra.

Bhim Kohli estava passeando com o cachorro no Franklin Park, em Braunstone Town, na noite de domingo (1/9), quando foi atacado. Ele morreu no dia seguinte, em decorrência dos ferimentos, no hospital.

O menino de 14 anos continua sob custódia policial — e está sendo interrogado por suspeita de assassinato. Quatro outras crianças que também haviam sido detidas inicialmente foram liberadas sem qualquer ação adicional.

A polícia informou que a autópsia confirmou que Kohli morreu em consequência de um ferimento no pescoço.

Os investigadores dizem que estão dando andamento às averiguações para estabelecer as circunstâncias do incidente.

E estão fazendo um apelo para que qualquer pessoa que tenha estado na região do parque, entre 18h e 18h45 de domingo, se apresente.

"Nossa investigação sobre o ataque a Kohli continua em andamento", afirmou a detetive Emma Matts.

"Continuamos mantendo a mente aberta em relação às circunstâncias que cercam o incidente, enquanto trabalhamos para estabelecer o que aconteceu no parque na noite de domingo. Vou continuar pedindo a qualquer pessoa que possa ajudar nossa investigação, para se apresentar."

Inicialmente, a polícia afirmou que a vítima estava perto de uma das entradas do parque, por volta das 18h30 (horário local), quando foi atacada por um grupo de jovens, que deixaram o local antes da chegada dos serviços de emergência.

Os policiais acrescentaram que estavam particularmente interessados ??em falar com qualquer pessoa que tenha visto a vítima antes do ataque ou um grupo de jovens deixando a área.

Segundo Matts, as circunstâncias que rondam a morte de Kohli são "extremamente trágicas e perturbadoras" — não apenas para sua família e amigos, mas também para a comunidade de uma maneira geral.

"Continuamos a oferecer apoio à família por meio de agentes de assistência social, e equipes de policiamento local estão na área para fornecer segurança e discutir qualquer problema ou preocupação."

"A família está ciente do interesse público significativo na morte de seu ente querido, e gostaria de agradecer às pessoas por suas palavras gentis e solidariedade", acrescentou.

"Neste momento extremamente difícil, a família está pedindo privacidade."

Comunidade em choque

BBC Homenagens foram deixadas em horta comunitária usada por Kohli

A população local falou demonstrou incredulidade e tristeza diante do que aconteceu no parque, que fica ao lado de uma escola primária.

Na terça-feira (3/9), o local estava repleto de veículos policiais, equipes de filmagem e jornalistas.

Algumas pessoas deixaram flores em homenagem a Kohli.

Um vizinho da vítima, Deep Singh Kaila, de 70 anos, descreveu o incidente como "chocante".

"Ele era um cara muito legal. Estava sempre lá, trabalhando na horta comunitária. Todo mundo o conhece."

Nick Brown, líder do Conselho Municipal de Braunstone, acrescentou:

"Todo mundo está chocado com este acontecimento. A comunidade ficou atônita."

"Estamos tentando nos unir para ouvir o que as pessoas têm a dizer e apoiar a família e os amigos."

"É uma comunidade muito unida."

BBC A investigação de homicídio foi aberta após a morte de Kohli na noite de segunda-feira

Moradores dos arredores também ficaram chocados ao ouvir a notícia.

"É trágico. Não conseguimos nem compreender como aconteceu", afirmou Julie March, de 38 anos.

"E foi bem na nossa porta."

Emma Ghent, de 34, completou:

"Pelo que ouvimos, ele morava tão perto da gente, então foi literalmente na nossa porta."

"Ele passeava com o cachorro todos os dias no parque, e nós temos um cachorro; meu marido passeia com o cachorro no parque."

"Poderia ter sido ele; ele poderia estar lá na mesma hora."

"É simplesmente horrível."

Reportagem adicional de Dan Martin, Greig Watson e Ben Workman.