Por que EUA acusam Rússia de interferir na eleição presidencial de 2024

Os Estados Unidos acusaram e impuseram sanções a executivos dos meios de comunicação estatais russos e restringiram as emissoras ligadas ao Kremlin, ao afirmarem que Moscou faz uma campanha generalizada para interferir nas eleições presidenciais deste ano.

Os departamentos de Justiça, Estado e Tesouro anunciaram ações coordenadas na quarta-feira para “combater agressivamente” as supostas operações.

O procurador-geral Merrick Garland acusou a emissora estatal RT, antiga Russia Today, de pagar US$ 10 milhões a uma empresa do Tennessee para "criar e distribuir conteúdo ao público dos EUA com mensagens ocultas do governo russo".

A chefe da RT, Margarita Simonyan, foi uma das 10 pessoas que sofreram sanções por supostas tentativas de prejudicar a “confiança pública em nossas instituições”. A RT negou envolvimento.

Garland disse que Moscou queria garantir um “resultado favorável” na corrida entre Donald Trump e Kamala Harris.

O porta-voz de segurança nacional da Casa Branca, John Kirby, disse que o programa da Rússia visa "reduzir o apoio internacional à Ucrânia, reforçar políticas e interesses pró-Rússia e influenciar os eleitores aqui nos EUA".

Enquanto isso, um funcionário do Tesouro disse que a RT e outros meios de comunicação estatais russos se envolveram em uma “campanha nefasta para recrutar secretamente influenciadores americanos involuntariamente em apoio à sua atividade maligna”.

A resposta da administração Biden até agora inclui:

Acusar dois gestores da RT baseados em Moscou – Kostiantyn Kalashnikov, 31, e Elena Afanasyeva, 27 – de pagarem criadores de conteúdos em solo americano para “bombearem propaganda e desinformação pró-Rússia” para o público norte-americano;

Sancionar duas entidades e 10 pessoas, incluindo Simonyan, editora-chefe da RT, “atividades que visam deteriorar a confiança do público em nossas instituições”;

Restrição de vistos para funcionários de meios de comunicação apoiados pelo Kremlin;

Apreensão de 32 nomes de domínio da Internet usados ??para “promover secretamente narrativas falsas geradas por IA” visando dados demográficos e regiões específicas dos EUA nas redes sociais;

Designar a Rossiya Segodnya e cinco das suas subsidiárias (RIA Novosti, RT, TV-Novosti, Ruptly e Sputnik) como "missões estrangeiras", exigindo que reportem informações sobre o seu pessoal ao governo dos EUA;

Oferecendo uma recompensa de US$ 10 milhões por informações sobre hackers associados ao grupo russo Russian Angry Hackers Did It (RaHDit).

Grande parte do esforço de desinformação do Kremlin é dirigido e financiado pela RT, disse Kirby.

“A RT não é mais apenas um braço de propaganda do Kremlin”, disse. “Está sendo usada para promover ações secretas de influência russa.”

O meio de comunicação estatal zombou das acusações do governo dos EUA, dizendo em comunicado à BBC que “2016 chegou e quer seus clichês de volta”.

“Três coisas são certas na vida: a morte, os impostos e a interferência da RT nas eleições dos EUA”, disse a RT à agência Reuters ridicularizando as alegações.

Reuters RT respondeu com ironia às acusações de interferência nas eleições

As acusações criminais de Kalashnikov e Afanasyeva não identificam pelo nome a empresa de criação de conteúdo com sede no Tennessee que eles teriam usado.

Mas a descrição do processo judicial de “uma rede de comentadores heterodoxos que se concentram em questões políticas e culturais ocidentais” corresponde à auto-descrição publicada no website de um meio de comunicação chamado Tenet Media.

A Tenet publica milhares de vídeos em inglês nas redes sociais e promove os conhecidos comentaristas de direita Benny Johnson, Tim Pool e Dave Rubin como seus "talentos".

A empresa foi contatada para comentar, mas não havia se manifestado até a publicação desta reportagem.

Autoridades dos EUA alertam que um número crescente de adversários estrangeiros tem tentado interferir nas suas eleições desde os esforços da Rússia em 2016.

Em junho, um grupo de hackers ligados ao governo iraniano violou com sucesso a campanha de Donald Trump e vazou documentos internos.

Um mês depois, o Departamento de Justiça anunciou a apreensão de dois nomes de domínio e a busca em quase mil contas de redes sociais operadas por russos para “criar um bot de redes sociais aprimorado por IA que espalha desinformação”.

Os investigadores também descobriram uma crescente operação de influência chinesa destinada a se infiltrar e influenciar as conversas políticas dos EUA nas redes sociais.

Xi Jinping, o presidente da China, prometeu que o seu país não interferiria nas eleições dos EUA durante uma reunião com o presidente Joe Biden em novembro passado.

Jen Easterly, diretora da Agência de Segurança Cibernética e de Infraestrutura dos EUA, disse na terça-feira que os EUA poderiam "esperar absolutamente... que adversários estrangeiros" tentassem "minar a confiança americana em nossa democracia... e semear a discórdia partidária".

"E é por isso que cabe a todos nós não permitir que os nossos adversários estrangeiros tenham sucesso."

Há oito anos, a Rússia conduziu uma campanha sofisticada que envolveu a pirataria informática ao Comitê Nacional Democrata e a fuga de documentos roubados para o Wikileaks com a intenção de prejudicar a campanha presidencial de Hillary Clinton.

Muitos democratas argumentam que a operação ajudou a contribuir para a eventual vitória de Trump em novembro.

Desde então, políticos e funcionários de inteligência dos EUA concluíram que a operação foi ordenada diretamente pelo presidente russo Vladimir Putin.

Doze oficiais da inteligência militar russa foram acusados ??em 2018 de orquestrar o esforço, e foram emitidos mandados federais de prisão.