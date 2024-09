'Tedioso e decepcionante': a dura crítica da BBC ao novo 'Coringa' estrelado por Joaquin Phoenix e Lady Gaga

No filme, há vários números musicais protagonizados pelos personagens interpretados por Joaquin Phoenix e Lady Gaga - (crédito: Warner Bros)

Quando o Coringa assumirá seu papel? Essa foi a pergunta que me atormentou durante todo o premiado drama de 2019 de Todd Phillips, Coringa, estrelado por Joaquin Phoenix como o supervilão.

O filme passou duas horas contando a história sombria e dura da infância de Arthur Fleck, seus problemas médicos, sua eventual adoção de uma nova identidade com rosto branco e roupa de palhaço e a onda de assassinatos que desencadeou uma série de conflitos em Gotham City.

Também o mostrou conhecendo o jovem Bruce Wayne. Ou seja, o garoto que acabaria sendo o Batman.

Mas não o mostrou realizando nenhum dos roubos elaborados que fizeram dele o maior inimigo do Batman desde sua estreia na DC Comics, em 1940.

Ele não mostrou que era o Coringa.

Para ser justo, a ideia de focar no período pré-crime organizado de Fleck e homenagear os filmes de destruição urbana de Martin Scorsese dos anos 1970 e 1980 foi o que tornou o Coringa tão inovador.

Mas agora que Phillips co-escreveu e dirigiu uma sequência, “Coringa: Delírio a Dois”, não deveríamos finalmente vê-lo planejando assaltos, destruindo rivais e talvez até enfrentando o Batman?

Para o diretor, parece que não.

Não vemos os vilões

Phillips e seu co-roteirista, Scott Silver, decidiram continuar contando mais sobre a história de Fleck.

É uma decisão fascinante que subverte corajosamente as expectativas do público, mas resulta em um filme pesado.

A maior surpresa é que metade de "Coringa: Delírio a Dois" se passa no asilo Arkham de Gotham City, onde Fleck se encontra com dificuldade e quase sem vida durante sua prisão. A outra metade se passa no tribunal central de Gotham, onde um juiz e um júri avaliam sua sanidade.

Para o crítico da BBC, o filme foi 'decepcionante' porque não mostrou a essência do Coringa, supervilão desde que foi concebido

O resto da cidade de Gotham City apenas é vislumbrado.

No sanatório, Fleck é ridicularizado por um guarda (Brendan Gleeson) e entrevistado por um repórter de televisão (Steve Coogan). No tribunal, a advogada dele (Catherine Keener) discute com o promotor público (Harry Lawtey) sobre se Joker e Fleck são dois personagens diferentes.

Os fãs de quadrinhos apreciarão o detalhe de que o promotor distrital de Gotham City é Harvey Dent, destinado a se tornar o diabólico Duas-Caras. Mas isso não torna o longo debate no tribunal mais atrativo.

Isso significa apenas que temos a frustração de ver dois personagens diferentes que são quase, mas não exatamente, vilões do Batman.

Três, na verdade: enquanto Fleck está em uma aula de musicoterapia em Arkham, ele conhece Lee Quinzel, interpretada por Lady Gaga.

Lee é a versão de Phillips da companheira do Coringa, Harley Quinn, que foi interpretada em "Esquadrão Suicida" e "Aves de Rapina" por Margot Robbie.

Nesta versão dos fatos, Lee é uma admiradora que incentiva Fleck a deixar de ser um recluso quieto e sedado, e o incentiva a se transformar em seu alter ego extravagante mais uma vez.

Um exemplo dessa extravagância, quando ele finalmente a recupera, é Fleck sentado no tribunal com seu terno e maquiagem que são sua marca registrada (de alguma forma, devemos acreditar que o juiz toleraria tamanho absurdo, mesmo depois de afirmar: "Eu não vou deixar você transformar minha corte em um circo!").

Sem enredo

Lee também é fundamental no "grande truque" do filme, que é o momento em que ela e Fleck cantam e fantasiam sobre estar em musicais e especiais de televisão de Hollywood.

Esses números de música e dança são uma oportunidade para ouvir Gaga cantar alguns dos temas mais românticos do cancioneiro americano. E uma oportunidade menos bem-vinda para ouvir Phoenix com suas próprias interpretações mais densas.

Mas nenhum desses interlúdios é encenado com a imaginação selvagem que se espera que o Coringa e a Arlequina tenham. E, em vez de fazer a história avançar, como deveriam fazer as trilhas dos musicais, elas a desaceleram.

Você fica com a sensação de que Phillips simplesmente não tinha enredo suficiente para passar mais duas horas sem elas.

É um filme decepcionante, mas suspeito que é exatamente isso que deveria ser.

O que Phillips parece estar fazendo é responder à forma como Fleck foi recebido pelos fãs do Coringa em 2019.

Para mim, ele sempre pareceu um homem infeliz e passivo que iniciou confusões mais ou menos por acidente, mas alguns espectadores o viam como um Robin Hood revolucionário, dando um golpe nos mais pobres.

Getty Images Joaquin Phoenix e Lady Gaga no Festival de Cinema de Veneza

Em Coringa: Delírio a Dois, Phillips não quer correr nenhum risco. Ele dedicou sua sequência à mensagem de que Fleck é um fantoche covarde e egocêntrico que sabota todos ao seu redor.

Não é nada.

Dependendo de como você encara as coisas, esse exercício de desmistificação pode ser ousado ou irritantemente presunçoso, mas, em última análise, não é muito divertido.

Phillips parece estar dizendo que se deixou levar pela autoimagem messiânica de Fleck da última vez, de que você é o alvo da piada.