Algoritmo da Meta associa pesquisa do termo "negra" a uso de drogas

Meta afirma que "problema técnico" no Threads e no Instagram já foi resolvido - (crédito: divulgação)

Uma denúncia divulgada na manhã desta quinta-feira (5/9) mostrou que pesquisas pelo termo “negra” estavam sendo associadas a conteúdos sobre drogas ilícitas nas redes sociais Threads e Instagram. A informação foi publicada pelo influenciador Levi Kaique na conta dele no BlueSky.

Na captura de tela divulgada por Kaique, aparece o aviso, em inglês, escrito “isto pode estar associado à venda de drogas”. Em seguida, o texto: “A venda, compra ou negociação de drogas ilícitas podem prejudicar você e outras pessoas. Além disso, são práticas ilegais na maioria dos países. Se você ou alguém do seu conhecimento está lutando com o abuso de substâncias, pode obter ajuda com referências para tratamento confidenciais, bem como apoio à prevenção e recuperação”.

O Instagram está restringindo a busca "NEGRA" na barra de pesquisa da rede social com mensagem associando a uso e venda de DROGAS



A Meta, empresa responsável pelas plataformas, afirmou que o problema já foi resolvido. Em nota, a companhia afirmou que um “problema técnico afetou a experiência dos usuários no Instagram e Threads”. “Resolvemos o problema o mais rápido possível e nos desculpamos por qualquer inconveniente", escreveu.

O erro, no entanto, não apareceu quando pesquisados termos como “branca”, também não emitiu o aviso em pesquisas pelos termos “maconha” ou “cocaína”. A empresa não deu mais detalhes sobre a suposta falha.