Morre fisiculturista resgatado 15 horas depois de cair em banheiro

Médicos acreditam que os níveis de açúcar no sangue de Giuliano caíram, o que ocasionou a queda do atleta - (crédito: Reprodução)

O fisiculturista australiano Giuliano Pirone, de 33 anos, caiu e sofreu uma lesão cerebral em um chuveiro de academia em 20 de agosto. Ele só foi resgatado 15 horas depois e encaminhado a um hospital, onde permaneceu por duas semanas, mas não resistiu.

Segundo o hospital Joondalup, Giuliano não recuperou a consciência durante o período em que esteve internado. Foi confirmada a morte cerebral do fisiculturista.

Giuliano tinha ido à academia antes do trabalho e caiu no chuveiro quando se arrumava depois do treino. Ele só foi encontrado à noite, caído no chão do cubículo de banho.

À rádio ABC Perth, a mãe do fisiculturista, Daniela Pirone, disse estar com o coração partido. "Nunca mais vou olha para o sol, a lua e o céu do mesmo jeito. A luz que brilhava me deixou", afirmou.

Médicos acreditam que os níveis de açúcar no sangue de Giuliano caíram, o que ocasionou a queda do atleta. Eles imaginam que ele também possa ter sofrido uma convulsão.

"A polícia pensou que ele estava morto", relatou Daniela. De acordo com ela, os policiais conseguiram reanimar Giuliano antes de levá-lo ao hospital.

"As academias deveriam ter um sistema de checagem a cada duas ou três horas", completou ela.