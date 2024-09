Candidato opositor venezuelano Edmundo González chega à Espanha

O avião com o candidato de oposição venezuelano Edmundo González, rival do presidente esquerdista Nicolás Maduro nas eleições de 28 de julho, pousou neste domingo às 16H00 locais (11H00 de Brasília) na região de Madri, informou o Ministério das Relações Exteriores da Espanha. "O avião da Força Aérea Espanhola que transporta Edmundo González para a Espanha acaba de pousar na Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madri)", anunciou o ministério em um comunicado que também informa que González viaja com a esposa. Leia também: As lições de Japão e Nova Zelândia para reconstrução após desastre no Rio Grande do Sul

González é um dos principais alvos da perseguição política encabeçada pelo regime de Nicolas Maduro após as eleições de julho, que o governo alegou ter vencido. Há evidências, porém, que apresentam o opositor de Maduro como vencedor do pleito. O regime venezuelano se recusou a divulgar as atas eleitorais que comprovariam o resultado.

Edmundo González passou a ser alvo de uma investigação centrada na divulgação de cópias das atas eleitorais em uma página web que atribui a ele a vitória nas eleições. Ele é acusado pela ditadura de Maduro de conspiração, usurpação de funções, incitação à rebelião e sabotagem.