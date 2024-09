Quadro de medalhas alternativo da Paralimpíada deixa Brasil em 3º em proporção de ouros por renda per capita

Os Jogos Paralímpicos de Paris 2024 terminaram neste domingo (08/09) com um feito histórico dos atletas do Brasil, que terminaram a competição em um inédito 5º lugar no quadro geral de medalhas, com um número recorde de ouros (25) e total de pódios (89).

Você pode conferir o quadro final de medalhas ao fim desta reportagem.

Mas como ficaria o ranking das premiações se fossem levados em consideração questões como o PIB de cada país, a renda per capita ou a população?

O Brasil, por exemplo, subiria duas posições no ranking, ficando em 3º, caso fosse considerada a proporção de medalhas de ouro em relação ao PIB per capita, atrás da China e da Ucrânia, mas terminaria apenas em 42º em um hipótetico ranking que levasse em consideração a proporção de ouros pela população.

Reuters

A China, segundo país mais populoso do mundo, atrás da Índia, e primeira do ranking geral de medalhas na Paralimpíada, ficaria apenas em 51º na lista com as medalhas de ouros proporcionalmente à população do país.

Os Estados Unidos, que têm o maior PIB nominal do mundo, terminaram em 3º lugar no quadro geral de medalhas, mas ficariam apenas em 63º se a proporção do PIB por medalha de ouro fosse levada em consideração.

No ranking de medalhas de ouros proporcionais ao PIB, o Brasil, que tem atualmente a 8ª maior economia do mundo, terminaria a competição na 25ª posição.

Confira abaixo os três rankings alternativos com os 15 primeiros países e a posição do Brasil em cada um deles: