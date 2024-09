20 fotos espetaculares dos Jogos Paraolímpicos de Paris 2024

Os Jogos Paralímpicos de Paris 2024 já estão na história.

Depois de 11 dias de competição, a Paralimpíada terminou no domingo (8/9) com uma bela cerimônia de encerramento no Stade de France, na capital francesa.

Durante a última semana e meia vimos quase 4.400 atletas de quase todos os países do mundo competirem em mais de 500 eventos.

Ficamos surpresos com a história de Sheetal Devi, a arqueira indiana que usa as pernas para fazer seus disparos.

Ou a história de Jodie Grinham, que se tornou a primeira competidora na história paraolímpica a ganhar uma medalha de ouro durante a gravidez.

Além disso, o Brasil teve uma atuação destacada, terminando em um inédito 5º lugar na classificação geral, com recordes de medalhas de ouro (25) e total de pódios (89).

Mas, para além das histórias particulares, os Jogos Paraolímpicos são um grande exemplo do que o espírito humano pode alcançar através do esporte.

Mostraremos 20 das melhores imagens que esses dias de competições, medalhas e alegria nos deixaram.

Getty Images O dominicano Wagner Astacio compete na prova de salto em altura T63 em Paris 2024

Reuters O chinês Wang Rui coloca todo o seu esforço no meio de uma partida de tênis de mesa em Paris 2024

Getty Images Zakia Khudadadi fez história em Paris 2024 ao se tornar a primeira medalhista da equipe paraolímpica de refugiados. Ela ganhou a medalha de bronze no taekwondo

Getty Images Brenda Osnaya Alvarez, do México, faz uma proposta muito especial para sua namorada Jéssica em meio às provas de Paris 2024

Reuters Edoardo Giordan, da Itália, comemora ponto conquistado contra o rival ucraniano durante disputa pela medalha de bronze na esgrima, sabre, categoria A

Getty Images Sheetal Devi, da Índia, surpreendeu o mundo com suas habilidades com arco e flecha

Getty Images Um clássico sul-americano: Argentina x Colômbia no futebol para cegos em Paris 2024

Reuters O mascote dos Jogos Paralímpicos foi o mesmo dos Olímpicos, mas com prótese

Getty Images Gabriel Araújo se tornou uma das estrelas da natação paralímpica. O brasileiro conquistou três medalhas de ouro em sua categoria

Reuters Hocine Bettir, da Argélia, comemora terceiro lugar na prova de levantamento de peso em Paris 2024

Getty Images Derek Loccident, dos EUA, na tentativa de conquistar a medalha na prova de salto em distância em sua categoria. No final ele ficou com a prata

Reuters Yu Qinquan e Yu Deyi da China no meio de uma partida de goalball. Este é um esporte praticado exclusivamente por atletas com deficiência

Reuters Mauricio Valencia, da Colômbia, em um dos arremessos que lhe garantiram a medalha de prata. Ele é chamado de "O Vampiro" por causa de seus dentes afiados

Reuters Bobirjon Omonov do Uzbequistão (centro), Niko Kappel da Alemanha (esquerda) e Jun Huang da China (direita) comemoram seu lugar no pódio na prova de arremesso de peso

Getty Images Ananias Shikongo, da Namíbia, com seu guia na prova dos 100 metros rasos

Reuters Debora e Beatriz Borges Carneiro saúdam a vencedora da medalha de ouro nos 100 metros nado peito, a britânica Louise Fiddes

Getty Images A bocha é um dos dois únicos esportes que não constam da programação olímpica, somente da Paralimpíada

Getty Images Seleção feminina de vôlei sentado dos EUA nas Paraolimpíadas

Getty Images Wojtek Czyz da Nova Zelândia em uma partida de badminton