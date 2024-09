Kate Middleton diz que concluiu o tratamento de quimioterapia

A princesa Kate Middleton falou sobre seu alívio ao concluir seu tratamento de quimioterapia, em um vídeo altamente pessoal divulgado pelo Palácio de Kensington.

Kate revelou em março que estava passando por tratamento de câncer e ficou fora da vista do público por boa parte deste ano.

Ela realizará alguns compromissos neste ano, que podem incluir o Festival of Remembrance em novembro e seu concerto anual de canções de natal.

Mas em uma mensagem de vídeo emocionante, ela diz que este ano foi "incrivelmente difícil" e "que a vida como você a conhece pode mudar em um instante".

Esta última atualização sobre a saúde de Kate envia uma mensagem positiva sobre seu progresso, mas ainda há um longo caminho a percorrer.

O Palácio de Kensington indicou que não é possível, neste estágio, dizer se ela está livre do câncer.

A princesa descreve as "águas tempestuosas" de sua experiência com o câncer como "complexas, assustadoras e imprevisíveis".

"Com humildade, isso também coloca você cara a cara com suas próprias vulnerabilidades de uma forma que você nunca considerou antes e, com isso, uma nova perspectiva sobre tudo", diz a princesa, em um vídeo incomumente pessoal filmado no mês passado em Norfolk.

O vídeo, gravado em cores outonais, sugere o quão satisfeita ela está por ter concluído esta etapa de seu tratamento.

"À medida que o verão chega ao fim, posso dizer o alívio que é finalmente ter concluído meu tratamento de quimioterapia", diz ela, vista dirigindo e caminhando com sua família.

A princesa deve retornar para um "punhado" de visitas ainda este ano, talvez incluindo o serviço anual de lembrança no Memorial Cenotáfio.

Kensington Palace Kate fez um vídeo muito pessoal sobre sua experiência com o câncer

Mas fontes do palácio também enfatizam que ainda há um longo caminho para um retorno completo e que a princesa fará de sua saúde seu foco principal pelos próximos meses.

"Meu caminho para a cura e recuperação completa é longo e devo continuar a aproveitar cada dia como ele chega", diz ela.

Ela diz que, apesar dos tempos difíceis, sua experiência lhe deu um "senso renovado de esperança e apreciação da vida".

Catherine está em recuperação e longe de deveres públicos por grande parte do que tem sido um ano difícil.

Seus problemas de saúde começaram em janeiro, quando ela estava no hospital para um tipo não especificado de cirurgia abdominal.

Um diagnóstico de câncer foi então revelado pela princesa em março, com uma mensagem de vídeo dizendo que ela estava em tratamento e precisaria de privacidade enquanto se recuperava.