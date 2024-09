'Andrew Tate nos estuprou e estrangulou': os relatos inéditos de vítimas de influenciador acusado de tráfico humano

Importante: esta reportagem contém descrições de violência sexual que podem ser perturbadoras para alguns leitores.

Duas mulheres afirmam terem sido estupradas e estranguladas pelo controverso influenciador das redes sociais Andrew Tate. Eles contaram suas experiências à BBC.

Outra mulher também afirmou, pela primeira vez, ter sido estuprada pelo irmão mais novo de Tate, Tristan – outro influenciador, com milhões de seguidores.

Os irmãos Tate têm 37 e 36 anos de idade. Eles foram acusados na Romênia de tráfico de pessoas e formação de um grupo organizado para explorar mulheres sexualmente. Andrew Tate também foi acusado de estupro.

Se forem considerados culpados, os dois homens podem ser condenados a mais de 10 anos de prisão. Eles negam terminantemente as acusações.

Andrew Tate está agora em prisão domiciliar na Romênia. Além das acusações já existentes, os promotores estão examinando novas denúncias contra ele, que incluem sexo com menor de idade e tráfico de menores.

Os dois irmãos também estão sendo investigados pelo tráfico de outras 34 mulheres.

Em um novo programa da série BBC Panorama, duas mulheres britânicas que não estão envolvidas na ação legal contra os irmãos Tate na Romênia forneceram relatos pessoais e detalhados de suposta violência sexual e estupro por parte de Andrew Tate. Os relatos datam de pelo menos 10 anos atrás, quando Tate morava em Luton, no sudeste da Inglaterra.

Outra mulher britânica também apresentou uma nova denúncia de estupro contra Tristan Tate. Ela conta que ele colocou as mãos em volta da sua garganta na ocasião.

Anna (nome fictício) afirma que saiu com Andrew Tate em Luton, em 2013. E, após alguns encontros, ela conta que foi até a casa dele.

"Ele começou a me beijar... e simplesmente olhava para o teto e dizia, 'estou me questionando se devo estuprar você ou não'", segundo ela.

"Do nada, ele simplesmente me agarrou pela garganta, me esmagou contra a cama e me estrangulou com extrema força."

Anna conta que, então, ele a estuprou.

Ela declarou que, após o ataque, Tate enviou mensagens de texto e de voz perturbadoras sobre estupro e violência sexual.

"Sou uma pessoa ruim?", perguntou ele, em uma mensagem de voz. "Porque, quanto mais você não gostava, mais eu me divertia."

Em uma mensagem de texto, ele escreveu: "adoro estuprar você".

BBC Mensagem de Andrew Tate para "Anna" vista pela BBC diz: "Eu amo estuprar você. e assistir você enquanto ainda debate se é uma boa ideia ou não. Eu gosto do conflito que você tem. E você tem. Não negue isso."

Anna conta que ele também tentou disfarçar o episódio do estrangulamento como uma brincadeira: "você realmente está tão ofendida porque eu estrangulei você um pouquinho?"

A BBC perguntou a Tate sobre as mensagens, mas ele se recusou a comentá-las.

Em 2014, Anna contou à polícia local de Bedfordshire sobre o suposto ataque. Duas outras mulheres fizeram acusações parecidas e a polícia do condado de Hertfordshire assumiu a investigação.

Em 2019, o processo foi enviado para o Serviço de Promotoria da Coroa britânica, que concluiu que não havia evidências suficientes para apresentar acusações.

Outra mulher, Sienna (também nome fictício), descreve uma história parecida. Ela conta que conheceu Andrew Tate uma década atrás, em Luton.

"Nós nos demos muito bem e bebemos um pouco", segundo ela. Sienna disse que teve o que ela descreve como "uma noite comum, juntos".

Alguns meses depois, ela conta que encontrou Tate novamente e que, naquela ocasião, ele a atacou.

"Nós fomos para o meu quarto... e começamos a fazer sexo", ela conta. "Foi quando ele colocou as suas mãos em volta da minha garganta."

Sienna afirma que foi estrangulada, não conseguia respirar e desmaiou. Quando recobrou a consciência, ela conta que ele ainda estava fazendo sexo com ela.

"Fiquei totalmente apavorada", declarou ela. "Eu só me lembro de lutar para respirar... foi estupro."

BBC Sienna conta que Tate a estrangulou e a estuprou: 'Fiquei totalmente apavorada.'

Na manhã seguinte, Sienna conta que ficou com um dos olhos vermelhos.

"Um dos brancos dos meus olhos ficou completamente vermelho – parece que é bastante comum em casos de abuso doméstico quando há estrangulamento", afirma ela.

Um amigo de Sienna confirmou à BBC que ela contou a ele sobre o incidente, na época. Ele também declarou ter visto a lesão no olho.

Sienna não procurou a polícia e diz que lamenta por isso.

Ao todo, a BBC conhece cinco mulheres britânicas que afirmam terem sido estranguladas por Tate durante o sexo. Entrevistado pelo programa BBC Panorama em junho do ano passado, ele negou ter algum dia estrangulado ou mantido relações sexuais com mulheres sem consentimento.

"Sei que nunca machuquei ninguém", declarou ele. "Não é da minha natureza machucar as pessoas."

BBC Andrew Tate negou as acusações de estrangulamento em entrevista ao programa BBC Panorama, em 2023

Andrew Tate começou a ficar famoso online na segunda metade da última década. Seus autoproclamados vídeos misóginos no YouTube e no TikTok, além de postagens no Twitter, renderam a ele milhões de seguidores e um perfil conhecido internacionalmente.

Sua mensagem se destinava aos meninos e homens jovens. Segundo ele, as mulheres deveriam ser dominadas.

Em um vídeo, ele declarou que as mulheres são "intrinsecamente preguiçosas" e acrescentou: "Não há como você mergulhar na realidade e não ser sexista."

As autoridades britânicas acusaram Tate de difundir misoginia online.

Seus vídeos também demonstravam o estilo de vida extravagante que ele afirmava ter na Romênia.

Acredita-se que Andrew e Tristan Tate tenham se mudado para o país do leste europeu perto de 2016. Antes, eles mantinham um negócio de webcams em Luton, com mulheres que conversavam e ficavam nuas online por dinheiro.

A Romênia tem uma das maiores indústrias de webcams do mundo, que emprega mais de meio milhão de pessoas. A mudança dos irmãos aparentemente fez os negócios decolarem.

Em certo momento, Andrew Tate afirmou que ganhava 400 mil libras (cerca de R$ 2,92 milhões) por mês com as webcams e que "75 mulheres trabalhavam para ele no pico".

Mas, quando conversou com a BBC no ano passado, ele minimizou a ostentação, alegando que houve exageros e mentiras.

Getty Images Tristan Tate na capital da Romênia, Bucareste. Os dois irmãos moram no país há cerca de 10 anos

O negócio de entretenimento adulto é parte central da ação criminal apresentada contra eles na Romênia.

Os promotores afirmam que os irmãos traficavam mulheres para o país – em outras palavras, eles as recrutavam e providenciavam seu transporte e acomodação na capital romena, Bucareste, para que fossem exploradas.

Duas das mulheres indicadas no processo foram levadas do Reino Unido para a Romênia. E outra mulher britânica, que não está envolvida nos processos legais, contou ao programa BBC Panorama sobre sua experiência trabalhando para os irmãos Tate.

Falando ao público pela primeira vez, Daisy (nome fictício) contou que, em 2017, ela namorava Tristan Tate no Reino Unido. Ele então a incentivou a trabalhar para os negócios de webcam dos irmãos em Bucareste.

A BBC teve acesso a evidências de que Tristan reservou o voo dela para a capital da Romênia.

Daisy viajou de livre e espontânea vontade, sabendo e concordando em se envolver com o negócio de webcams. Ela descreve um ambiente controlador, em que ela e outras pessoas moravam e trabalhavam juntas.

"A meninas tinham seus próprios quartos, mas não era seu espaço pessoal", ela conta. "Tudo era de Tristan e Andrew. Os quartos em que as meninas trabalhavam eram os mesmos quartos onde os irmãos dormiam."

BBC 'Daisy' conta que foi estuprada depois de romper com Tristan Tate

Havia regras rigorosas para todas as mulheres, segundo Daisy. Quase todos os aspectos das suas vidas eram monitorados.

Este relato é confirmado por uma modelo online romena, que também conversou com a BBC. "Raluca" afirma que estava na contabilidade dos irmãos Tate em 2021. Ela conta que "controle e manipulação" eram primordiais no seu modelo de negócios.

A maioria das modelos que trabalhavam com os irmãos Tate "namorava com eles", segundo Raluca. Ela também afirma que algumas delas eram mulheres levadas do Reino Unido.

Os promotores romenos afirmam possuir declarações de três mulheres, que descrevem se sentirem "controladas" pelos irmãos. No processo, algumas das mulheres afirmam que não podiam sair de casa "sozinhas".

Quando Andrew Tate conversou com a BBC no ano passado, ele negou as acusações e afirmou que as mulheres trabalhavam por conta própria. Segundo ele, seu papel era apenas "ajudá-las a encontrar um operador de câmera".

Daisy conta que, alguns dias depois de chegar à Romênia, ela rompeu com Tristan Tate, mas que ele não parou de tentar fazer sexo com ela.

"Eu disse 'não' para ele 10 a 15 vezes, que eu não queria", ela conta. Ele colocou as mãos na sua garganta e a estuprou, segundo ela.

Daisy não apresentou acusação à polícia.

A BBC conversou com um de seus amigos. Ele declarou que, depois que Daisy voltou para o Reino Unido, ela estava preocupada e disse a ele que Tristan Tate havia sido sexualmente agressivo com ela.

A BBC perguntou a Tristan Tate sobre todas as acusações contra ele, mas ele não fez comentários.

EPA Os irmãos Tate estão sendo investigados na Romênia

Os problemas dos irmãos Tate com a Justiça se aprofundaram este ano. Além das acusações existentes na Romênia e da nova investigação anunciada em agosto, eles enfrentam diversas ameaças legais fora do país.

No Reino Unido, a polícia de Bedfordshire iniciou procedimentos de extradição contra os dois irmãos, sob acusações de estupro e tráfico de pessoas, no período de 2012 a 2015. Nenhum dos casos está relacionado às mulheres entrevistadas pela BBC.

Paralelamente, em uma ação civil movida pela polícia dos condados ingleses de Devon e da Cornualha, um magistrado deverá decidir em outubro se os irmãos Tate devem milhões em sonegação de impostos sobre seus negócios online.

Sienna e Anna também estão processando Andrew Tate. Sua ação deve receber uma audiência na Alta Corte de Londres.

Elas e mais duas mulheres o acusam de estupro e violência sexual. Ele pretende contestar as acusações.

A BBC questionou Tate sobre todas estas acusações recentes, mas ele se recusou a enviar comentários. No ano passado, ele declarou:

"Aguardo ansiosamente que a verdade venha à tona. Aguardo ansiosamente que a verdade seja disparada pela BBC, de que Andrew Tate foi considerado inocente, porque nunca fiz nada de errado."