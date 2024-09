Trump diz que imigrantes estão comendo cães e gatos e é desmentido em debate

Donald Trump foi desmentindo pelo apresentador do debate presidencial da ABC News, o jornalista David Muir, na noite desta terça-feira (10/9). O ex-presidente repetiu uma fake news compartilhada por republicanos na última semana, de que imigrantes haitianos estavam “comendo cães e gatos” nos Estados Unidos. De acordo com o ex-presidente, os casos teriam ocorrido na cidade de Springfield, em Ohio.

“Em Springfield, eles estão comendo os cachorros. As pessoas que entraram (nos EUA) estão comendo os gatos”, disse o ex-presidente. O jornalista David Muir, moderador do debate da ABC News, desmentiu o republicano e informou que as autoridades municipais garantiram que as informações são falsas.



Trump rebateu que viu a suposta informação “na TV”. David o rebateu: “Eu não cito a TV, eu falo dos canais oficiais da prefeitura de Springfield”.

A teoria dita por Trump vem sendo compartilhada por membros do Partido Republicano nos últimos dias. A fake news diz que imigrantes haitianos estariam comendo cães e gatos dos americanos na cidade de Springfield, em Ohio. No entanto, não há relatos das forças policiais de que isso tenha ocorrido.

A Casa Branca precisou se posicionar e desmentir a fake news, compartilhada até mesmo por JD Vance, candidato à vice-presidente ao lado de Trump. “O que é muito preocupante é que temos funcionários eleitos do Partido Republicano impulsionando essa teoria da conspiração, mais uma, que busca dividir as pessoas com base em mentiras e, vamos ser honestos, se apoiando em um elemento de racismo”, disse o porta-voz de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, nesta terça-feira, antes do debate.

Kamala chamou Trump de “extremista”



Após a afirmação de Trump sobre imigrantes, Kamala riu do ex-presidente e disse que ele mostrou o quão “extremo” é. A democrata disse que a fake news só mostra que Trump não tem “propostas reais que afetam o povo americano”.



O debate entre Trump e Kamala na ABC News deve ser o único confronto direto dos candidatos ao cargo de presidente dos Estados Unidos, na eleição marcada para novembro deste ano.