Imigrantes comendo pets? De onde vem afirmação infundada de Trump em debate

Uma afirmação infundada de que imigrantes ilegais estão comendo animais domésticos em uma pequena cidade de Ohio tem sido repetida por Donald Trump.

Durante o debate presidencial da terça-feira (10/9), Trump disse que "em Springfield, eles estão comendo cachorros. As pessoas que chegaram estão comendo gatos. Elas estão comendo – estão comendo os pets das pessoas que vivem aqui".

Mas autoridades da cidade disseram à BBC Verify, o serviço de verificação da BBC, que não há "nenhum relato confiável" de que isso de fato tenha acontecido.

A afirmação infundada de Trump se espalhou nas redes sociais, com o candidato a vice na chapa republicana, J.D. Vance, repetindo a fala no X (antigo Twitter). Nesta quarta (11/9), o post tinha mais de 11 milhões de visualizações.

O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, John Kirby, chamou os comentários de Vance "perigosos" e parte de uma "teoria da conspiração baseada em elementos racistas".

De onde vem essa afirmação?

A afirmação parece ter surgido de várias fontes diferentes, que a transformaram numa narrativa coesa – embora sem fundamento – por contas pró-Trump nas redes sociais.

Em uma reunião da Comissão da Cidade de Springfield em 27 de agosto, um morador local que se descreve como influenciador digital fez um discurso contra imigrantes haitianos.

Ele apresentou uma longa lista de queixas, incluindo a acusação de que estariam abatendo patos de um parque para se alimentar, e acusou as autoridades municipais de serem pagas para trazer imigrantes, mas não apresentou provas.

Durante o debate presidencial na terça-feira, Trump também afirmou ter visto "pessoas na televisão dizendo: 'Meu cachorro foi levado e usado como alimento'".

O BBC Verify analisou vídeos de arquivo de todas as principais emissoras dos EUA, incluindo Fox, CNN e CBS. Também usamos palavras-chave para procurar vídeos nas redes sociais e não encontramos nenhuma entrevista televisionada dessa natureza.

Uma alegação sobre um gato sendo morto por imigrantes haitianos foi feita em uma postagem no Facebook sobre crimes em Springfield e atribuída pelo autor à "amiga da filha de um vizinho".

As afirmações também foram refletidas em uma foto postada no Reddit, uma plataforma com fóruns de discussão, de um homem carregando o que parece ser um ganso morto em Columbus, Ohio.

Separadamente, uma notícia de agosto – bem como imagens de câmeras corporais da polícia – sobre uma mulher presa por matar e comer um gato também circulou online.

Muitos comentaristas de direita referiram-se à mulher como haitiana e apontaram o texto como prova para a alegação infundada de que imigrantes haitianos estavam envolvidos em atividades semelhantes.

No entanto, o incidente ocorreu em Canton, Ohio, a cerca de 273 km de Springfield.

A polícia de Canton disse à BBC que a suspeita nasceu em 1997 e que ela é cidadã dos EUA. "Não recebemos nenhuma queixa sobre imigrantes haitianos", acrescentou o departamento.

Além de Vance, Elon Musk também postou memes referindo-se às alegações infundadas, que foram visualizados milhões de vezes.

Reprodução/Redes Sociais 'Proteja nossos patos e gatinhos em Ohio', diz postagem de perfil republicano

Charlie Kirk, diretor-executivo do grupo ativista conservador Turning Point, disse: "Moradores de Springfield estão relatando que haitianos estão comendo seus pets".

Canais oficiais nas redes do Partido Republicano, como a conta da Comissão Judiciária da Câmara no X, também fizeram referência a essas alegações.

A conta publicou uma imagem gerada por inteligência artificial (IA) do ex-presidente Trump abraçando um pato e um gato, com a legenda "Proteja nossos patos e gatinhos em Ohio!".

Essa postagem foi vista quase 70 milhões de vezes.

O BBC Verify conversou com a Comissão da Cidade de Springfield sobre as alegações.

As autoridades nos informaram: "Não houve relatos confiáveis ou alegações específicas de que animais de estimação tenham sido prejudicados, feridos ou maltratados por indivíduos da comunidade imigrante".

Na terça-feira, Vance pareceu recuar em seu comentário anterior e disse no X: "É possível, claro, que todos esses rumores sejam falsos".

A BBC entrou em contato com a campanha de Trump para comentar o caso.

Getty Images Springfield tem uma grande população haitiana

Imigrantes haitianos em Springfield

Springfield, uma cidade da região conhecida como "rust belt" (cinturão da ferrugem), no sudoeste de Ohio, tem cerca de 60 mil habitantes e viu a chegada de milhares de imigrantes nos últimos anos.

Muitos são do Haiti, e as autoridades da cidade afirmam que até 20 mil imigrantes estabeleceram-se em Springfield nos últimos anos, revertendo um longo declínio que viu a população da cidade diminuir em mais de 20 mil nos últimos 60 anos.

Os novos moradores revitalizaram as indústrias locais, mas também têm colocado uma pressão sobre os serviços públicos.

Vance, um senador que representa Ohio e cresceu a cerca de uma hora de Springfield, falou repetidamente sobre a cidade durante a campanha.

Reportagem adicional de Joshua Cheetham.