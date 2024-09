Jon Bon Jovi ajuda a salvar mulher em beirada de ponte

Jon Bon Jovi, fotografado no início deste ano - (crédito: Getty Images)

A lenda do rock Jon Bon Jovi foi elogiada pela polícia por ajudar uma mulher em perigo, que estava na beirada de uma ponte na noite de terça-feira (10/9), em Nashville, no Estado do Tennessee, nos Estados Unidos.

O Departamento de Polícia Metropolitana de Nashville compartilhou um vídeo que mostra o artista e sua equipe na ponte para pedestres John Seigenthaler no momento em que uma mulher estava parada de forma precária sobre o rio Cumberland, do lado de fora da grade de proteção.

De acordo com a polícia, Bon Jovi, de 62 anos, e outras pessoas conversaram com a mulher — e a ajudaram a voltar para a passarela da ponte.

"É preciso que todos nós ajudemos a manter a segurança uns dos outros", disse o chefe de polícia John Drake em uma breve declaração.

Bon Jovi estaria em Nashville gravando um videoclipe na ponte, de acordo com imagens independentes postadas nas redes sociais.

No vídeo divulgado pela polícia, uma mulher de blusa azul pode ser vista segurando o corrimão da grade, enquanto está parada na beirada da ponte.

Outras pessoas passam por ela e, um pouco mais adiante na ponte, a equipe de Bon Jovi parece estar montando o equipamento de filmagem.

Bon Jovi caminha até a mulher com outra pessoa, enquanto sua equipe está afastada.

O cantor pode então ser visto acenando para ela, e se apoiando no corrimão próximo a ela.

Após cerca de um minuto, Bon Jovi caminha até a mulher e, com a ajuda de outra mulher, consegue levá-la de volta para a passarela de pedestres na ponte.

Outras pessoas se aproximam depois que a mulher está a salvo — e Bon Jovi a abraça.

Alguns minutos depois, o vídeo da polícia mostra o cantor saindo da ponte com ela.

Ao postar o vídeo nas redes sociais, o Departamento de Polícia de Nashville escreveu: "Um viva para Jon Bon Jovi e sua equipe por ajudar uma mulher na ponte de pedestres Seigenthaler [na] noite de terça-feira."

"Bon Jovi ajudou a convencê-la a sair da beirada (da ponte) sobre o rio Cumberland em segurança."