Como gorilas que se automedicam podem nos ensinar sobre novos medicamentos

Gorilas que se automedicam podem fornecer pistas para futuras descobertas de medicamentos, de acordo com cientistas.

Pesquisadores no Gabão estudaram plantas tropicais consumidas por gorilas selvagens — e usadas também por curandeiros locais em seres humanos —, identificando quatro com efeitos medicinais.

Estudos laboratoriais revelaram que as plantas eram ricas em antioxidantes e antimicrobianos.

Uma delas se mostrou promissora no combate a superbactérias.

Getty Images Os gorilas-ocidentais-das-terras-baixas vivem em florestas densas, alimentando-se de caules, brotos de bambu e frutas

Os grandes primatas são conhecidos por se automedicarem selecionando plantas com propriedades curativas.

Um orangotango ferido virou notícia recentemente por usar uma pasta vegetal para curar um machucado.

No estudo mais recente, botânicos registraram as plantas consumidas por gorilas-ocidentais-das-terras-baixas no Parque Nacional Moukalaba-Doudou, no Gabão.

Eles selecionaram quatro árvores que provavelmente seriam benéficas, com base em entrevistas com curandeiros locais: a sumaúma (Ceiba pentandra), a nyankama (Myrianthus arboreus), a teca africana (Milicia excelsa) e as figueiras (Ficus).

A casca das árvores — usada na medicina tradicional para tratar de tudo, desde problemas estomacais até infertilidade — continha substâncias químicas com efeitos medicinais, de fenóis a flavonoides.

Getty Images O Gabão é um dos lugares com maior biodiversidade do mundo, com um enorme reservatório de plantas inexploradas e potencialmente medicinais

Todas as quatro plantas apresentaram atividade antibacteriana contra pelo menos uma cepa multirresistente a antibióticos da bactéria E. coli.

Segundo eles, a Ceiba pentandra, em particular, apresentou "atividade notável" contra todas as cepas testadas.

"Isso sugere que os gorilas evoluíram para consumir plantas que os beneficiam, e destaca as enormes lacunas em nosso conhecimento sobre as florestas tropicais da África Central", afirma Joanna Setchell, antropóloga da Universidade de Durham, no Reino Unido, que participou do estudo com cientistas do Gabão.

Getty Images A Ceiba pentandra é usada por curandeiros no Gabão para tratar doenças sem seres humanos

O Gabão possui vastas florestas inexploradas, que abrigam elefantes-da-floresta, chimpanzés e gorilas, assim como muitas plantas desconhecidas pela ciência.

A caça ilegal e as doenças levaram ao desaparecimento de um grande número de gorilas-ocidentais-das-terras-baixas na natureza.

Eles estão na "lista vermelha" de animais criticamente ameaçados de extinção da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN, na sigla em inglês), uma das principais ONGs ambientais do mundo.

A pesquisa foi publicada na revista científica PLOS ONE.