Fala de Trump gera caos em Springfield, principal foco Republicano

O forte discurso anti-imigração de Donald Trump, com ênfase em denúncias apontadas como inverídicas, tem provocado um clima de forte tensão em Springfield, no estado de Ohio, principal foco do republicano. Ontem, autoridades determinaram a evacuação de várias escolas na cidade do nordeste dos Estados Unidos, onde corre a informação falsa, impulsionada pelo republicano, de que migrantes haitianos comem animais de estimação. Na véspera, a prefeitura foi esvaziada após ser alvo de uma ameaça de bomba.

Diante do caos instalado em Springfield, que já repercute em outras partes do país, o presidente norte-americano, Joe Biden, instou o magnata a não alimentar as acusações contra os haitianos ao espalhar a farsa. "Isso tem que parar, o que ele está fazendo, tem que parar", disse Biden na Casa Branca. "Não há lugar nos Estados Unidos (para tais comentários)", acrescentou.

O apelo teve efeito contrário. Donald Trump não só redobrou seus ataques contra os migrantes, como acusou sua rival democrata, Kamala Harris, de querer transformar os Estados Unidos em um "campo de refugiados". "As crianças americanas estão à mercê de criminosos bárbaros", declarou o ex-presidente durante uma coletiva de imprensa em seu complexo de golfe nos subúrbios de Los Angeles.

Mais uma vez, o magnata se referiu à alegação de que migrantes haitianos estariam roubando cães e gatos para comê-los, na cidade de Springfield. A polícia desmentiu o boato categoricamente, assim como vários veículos que fazem verificação de conteúdo, como a agência de notícias France Presse.

"Vamos organizar expulsões em massa (na cidade)", prometeu o bilionário republicano, que fingiu desconhecer que muitos desses migrantes possuem permissão de residência.

Durante a entrevista, Trump acusou, sem apresentar provas, a presidenciável democrata de levar ilegalmente para o país, de avião, "alguns dos piores assassinos e terroristas". "Kamala vai transformar os Estados Unidos em um campo de refugiados do Terceiro Mundo. Já é isso até certo ponto", ressaltou em outro discurso.

O candidato republicano colocou a imigração, uma das principais preocupações dos eleitores segundo as pesquisas, no centro de sua nova candidatura à Casa Branca. Fez o mesmo em 2016, quando sua campanha girou em torno da proposta de um muro na fronteira com o México. Se vencer em 5 de novembro, ele promete combater a imigração ilegal com deportações em massa.

Tensão

A polêmica em torno de Springfield teve início na segunda-feira passada e ganhou força no dia seguinte, durante o debate entre Donald Trump e Kamala Harris. Ontem, além do fechamento de duas escolas de ensino fundamental e uma de ensino médio, a polícia federal americana (FBI) começou a investigar as ameaças feitas na noite de quinta-feira contra um abrigo de haitianos na cidade.

Apesar da natureza altamente duvidosa do boato, Donald Trump e seu entorno se mantêm firmes. "Era uma comunidade magnífica, é horrível o que aconteceu", disse Trump a uma multidão reunida no Arizona na quinta-feira. Ele também mencionou que alguns migrantes atacaram "gansos" ou "violentaram jovens americanas". No evento, alguns de seus apoiadores exibiam cartazes em que Trump aparece carregando dois gatinhos, em uma imagem gerada por inteligência artificial.

Companheiro de chapa do republicano, J.D. Vance, senador por Ohio, reforçou os boatos, ontem, na rede social X, ao escrever que a cidade de Springfield experimentou um "aumento considerável de doenças transmissíveis (...) e de criminalidade". Ao encerrar uma viagem de 12 dias pelo Sudeste Asiático e pela Oceania, o papa Francisco externou preocupação com os rumos da corrida à Casa Branca. O pontífice criticou tanto Trump quanto Kamala. "Ambos são contra a vida, tanto o que expulsa os imigrantes quanto o que mata crianças", declarou o papa argentino, no avião que o levava de volta a Roma.