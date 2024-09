Como atentado a Torres Gêmeas continua matando duas décadas depois

Foi depois de um mês trabalhando no Marco Zero que Elizabeth Cascio desenvolveu uma tosse que não conseguia controlar. Logo depois disso, ela começou a sofrer de problemas de sinusite e dores de cabeça.

“Todos sabíamos que a qualidade do ar não era segura – era muito tóxica”, diz Cascio, que foi técnica de emergência médica do Corpo de Bombeiros de Nova York (FDNY).

Ela foi uma dos milhares de socorristas que compareceram ao local das Torres Gêmeas, no World Trade Center, na cidade de Nova York, após a destruição causada pelos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001.

“Inicialmente, quando desci do transporte e cheguei ao Trade Center, sentia que precisava prender a respiração: 'Isso não pode ser bom'."

Ela se tornaria chefe de gabinete do FDNY antes de se aposentar em 2023. Agora com 61 anos, Cascio ainda é monitorada pelo Programa de Saúde do World Trade Center (WTC) do governo dos EUA, que fornece monitoramento médico e tratamento às pessoas diretamente afetadas pelos ataques de 11 de Setembro em Nova York, no Pentágono em Washington, DC, e em Shanksville, na Pensilvânia.

O programa também financia pesquisas médicas sobre condições de saúde física e mental relacionadas às exposições ao 11 de Setembro.

Já se passaram 23 anos desde que Cascio trabalhou em meio à poeira, fumaça e escombros do World Trade Center, e ela faz questão de falar sobre o legado que isso deixou para pessoas como ela.

“É um dever falar sobre o 11 de Setembro por causa dos trabalhadores do serviço de emergência que estão sub-representados e das mulheres que estão sub-representadas”, diz ela.

Nas horas que se seguiram ao ataque às Torres Gêmeas, uma enorme nuvem de fumaça e poeira se espalhou pela região conhecida como Lower Manhattan, passando pelo East River e entrando no Brooklyn.

À medida que as equipes de resgate corriam para ajudar no local do World Trade Center e, mais tarde, à medida que a limpeza do vasto emaranhado de metal retorcido, vidro e concreto chacoalhava os escombros, mais poeira dos edifícios enchia o ar.

Em alguns lugares, a poeira e a fuligem atingiriam mais de 10cm de espessura nas superfícies onde se depositavam. Entrou nos edifícios e, embora as fortes chuvas tenham levado grande parte da poeira externa, a qualidade do ar ainda foi afetada durante meses depois.

Em alguns lugares, a poeira e a fuligem atingiriam mais de 10cm de espessura nas superfícies onde se depositavam

Autoridades – incluindo a Agência de Proteção Ambiental (EPA, na sigla em inglês) e o então prefeito de Nova York, Rudy Giuliani – tentaram tranquilizar os nova-iorquinos de que, apesar disso, o ar era relativamente seguro para respirar.

Embora Giuliani e o Corpo de Bombeiros de Nova York também tenham instado as equipes de resgate a usarem roupas e máscaras de proteção, muitos trabalhadores e voluntários ficaram sem aparelhos respiratórios ou roupas de proteção, enquanto alguns usavam máscaras descartáveis ??simples.

Aqueles que viviam e trabalhavam na área tentavam seguir com suas vidas em meio ao ar poluído.

Mais tarde, descobriu-se que essas tentativas de tranquilizar o público sobre o ar carregado de poeira foram equivocadas.

Pesquisas mostram que a poeira lançada pelo colapso das Torres Gêmeas continha amianto, metais pesados, chumbo e produtos químicos tóxicos, como hidrocarbonetos aromáticos policíclicos. A poeira fina continha enormes volumes de gesso e calcita – minerais comumente usados ??em materiais de construção, incluindo cimento e gesso cartonado – que irritam os olhos e os pulmões.

A fumaça que saiu do local do incêndio durante semanas também carregava partículas ultrafinas de fuligem, combustível de aviação não queimado, com fumaça da queima de plástico e madeira.

Os efeitos a longo prazo disso sobre as pessoas afetadas pela catástrofe e sobre aqueles que tentaram ajudar ainda estão a ficando evidentes.

Vinte e três anos depois, há 127.567 pessoas inscritas no Programa de Saúde do WTC, segundo os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) dos EUA.

Mais de 82 mil deles são, como Cascio, trabalhadores e voluntários que correram para participar nos esforços de resgate ou ajudaram a limpar os destroços do World Trade Center nos meses após o 11 de Setembro.

Outras 44 mil eram pessoas que trabalhavam, na escola ou em cuidados de saúde, na Área de Desastre da Cidade de Nova York, quando as torres caíram e a nuvem de poeira envolveu a cidade.

Até dezembro de 2023, 6.781 daqueles que estavam registrados no programa morreram de uma doença ou câncer relacionado ao tempo que passaram perto ou no Marco Zero após o 11 de Setembro. É mais que o dobro do número de pessoas que morreram no 11 de Setembro.

Em setembro de 2024, o FDNY anunciou que mais de 360 ??bombeiros, paramédicos e membros do departamento morreram de doenças relacionadas ao World Trade Center – mais do que as 343 pessoas que a organização perdeu no próprio 11 de Setembro.

“Algumas pessoas adoeceram em dois anos, algumas pessoas adoeceram em oito anos, algumas pessoas adoeceram em 12 anos”, diz John Feal, especialista em demolição e socorrista que chegou ao Marco Zero na noite do ataque.

“Há pessoas que trabalharam lá durante os oito meses inteiros de limpeza e nunca ficaram doentes. Mas todos fomos expostos a uma sopa tóxica que ninguém jamais viu antes”.

Feal ficou gravemente ferido seis dias após sua chegada ao Marco Zero, quando um pedaço de aço esmagou seu pé. Apesar de passar por diversas cirurgias, ele foi permanentemente afetado. Feal agora dedica grande parte de seu tempo defendendo benefícios à saúde dos socorristas.

Entre as condições de saúde que afetam aqueles que foram expostos à poeira e à fumaça no 11 de Setembro estão câncer, doenças autoimunes, asma, doenças respiratórias e perturbação de stress pós-traumático persistente. Descobriu-se também que doenças raras como a sarcoidose – nódulos formados por células inflamatórias – ocorrem em taxas anormalmente elevadas em bombeiros que foram expostos à poeira e à fumaça no 11 de Setembro.

Em poucos dias, as pessoas regressaram às suas casas e ao trabalho, e Wall Street reabriu (embora a maioria das escolas tenha permanecido fechada até ao final do ano). Em poucos meses – e para os socorristas, em poucas horas – surgiram sintomas respiratórios. Não demorou muito para que crianças em idade escolar fossem identificadas com novos casos de asma e outras doenças respiratórias. O estresse pós-traumático na cidade de Nova York foi desenfreado.

O CDC estima que até 400 mil pessoas poderiam ter sido expostas a contaminantes tóxicos, risco de lesões e níveis de stress que poderiam levar a problemas de saúde posteriores.

As condições relatadas incluem uma série de problemas respiratórios, incluindo doença pulmonar obstrutiva crônica, distúrbio respiratório crônico e rinossinusite crônica dolorosa. Descobriu-se que a poeira respirada pelas pessoas em Nova York nos dias seguintes aos ataques desencadeou uma resposta inflamatória intensa que pode ter contribuído para muitas destas doenças respiratórias de longa duração.

Outros sofrem de problemas gástricos, transtornos de ansiedade e depressão. Uma vasta gama de tipos de câncer também foi relatada em 37.500 pessoas inscritas no Programa de Saúde do WTC, sendo o câncer da pele não-melanoma e o câncer da próstata particularmente comuns.

Uma série de outros tipos de câncer, incluindo câncer de mama, linfoma, câncer de pulmão e câncer de tireoide, também são prevalentes. A incidência de leucemia, câncer de tireoide e próstata foi particularmente elevada.

O tempo que pode levar para o desenvolvimento do câncer pode significar que a escala total dos problemas de saúde ainda não foi compreendida.

“Os diagnósticos de câncer são um cenário contínuo”, diz Iris Udasin, professora de saúde e justiça ambiental e ocupacional na Escola de Saúde Pública Rutgers, em Nova Jersey, que estuda as condições de saúde associadas ao WTC. “Os tumores sólidos têm períodos de latência de 20 e 25 anos – então agora é a hora de garantir que as pessoas estejam fazendo os exames apropriados”.

Estatisticamente, as mulheres constituem um pequeno grupo de socorristas e apenas 23% das pessoas monitorizadas no programa de saúde do WTC. Mas em 2023, a pesquisa de Udasin e dos seus colegas desempenhou um grande papel na obtenção da certificação do câncer uterino como uma doença coberta pelo Programa de Saúde do WTC.

“Como a população de pacientes é predominantemente masculina, conseguimos mostrar os estudos que apontam para desreguladores endócrinos na área em torno do Marco Zero”, diz ela. Ela também ajudou a pressionar para que as mamografias fizessem parte do programa de exames regulares.

Os intensos acompanhamento e investigação das condições de saúde relacionadas ao 11 de Setembro também traz alguns benefícios para as pessoas afetadas.

As taxas de sobrevivência ao câncer, por exemplo, são mais elevadas entre os socorristas do que entre a população em geral, devido aos cuidados médicos gratuitos e ao acompanhamento adicional que recebem para condições relacionadas ao 11 de Setembro.

“Descobrimos que se você for diagnosticado no Programa de Saúde do WTC em Nova York, terá uma alta taxa de sobrevivência”, diz Marc Wilkenfeld, que foi um dos primeiros médicos a atender sobreviventes e socorristas com problemas de saúde após o 11 de setembro. "Se você está sendo monitorado, você tem uma taxa de sobrevivência mais alta."

Wilkenfeld testemunhou os ataques terroristas em 2001 e imediatamente começou a estudar a toxicidade da poeira produzida nos dias que se seguiram e o efeito que estava tendo sobre os socorristas que trabalhavam no Marco Zero. Ele ainda está tentando desvendar o impacto a longo prazo que isso está tendo e tornou-se um defensor vocal dos cuidados de saúde das pessoas afetadas.

“As pessoas me perguntam: ‘você ainda faz isso 23 anos depois?'”, diz ele. "Mas ainda estamos atendendo pessoas doentes."

Recentemente, Wilkenfeld fez parte de uma equipe de médicos e pesquisadores de saúde pública que descobriu que as pessoas expostas à poeira do World Trade Center também apresentam sinais de danos nos nervos. Eles notaram que a dormência era um sintoma comum entre os socorristas e os sobreviventes, e descobriram que o grupo parecia estar relacionado a níveis mais elevados de neuropatia do que na população em geral. Eles argumentam que isso deveria ser adicionado à lista crescente de problemas de saúde relacionados ao 11 de Setembro.

As doenças cardíacas também devem ser reconhecidas como doenças associadas para garantir que as pessoas afetadas obtenham a cobertura de saúde de que necessitam, dizem os ativistas. As doenças cardiovasculares são substancialmente mais elevadas nos que trabalharam no socorro no 11 de Setembro do que na população em geral, especialmente entre as mulheres.

Os problemas de saúde causados ??pelo 11 de Setembro também não se restringem às pessoas de Nova York, acrescenta Wilkenfeld. Socorristas de outros locais foram à cidade para ajudar no processo de limpeza.

“As pessoas não percebem que existem socorristas em todos os 50 estados dos EUA – e no exterior”, diz Wilkenfeld. “Já se passaram 23 anos [desde o 11 de Setembro] – as pessoas estão aposentadas agora e vivem em todo o mundo.”

Isto torna difícil medir a escala do problema, mas também significa que algumas pessoas com condições relacionadas com o 11 de Setembro também perdendo o apoio oferecido nos EUA.

“Nem todo mundo relaciona seu tempo no Marco Zero às suas condições, então divulgar a notícia é importante”, diz Bridget Gormley, cujo pai, Billy Gormley, era um bombeiro do FDNY que morreu de câncer relacionado ao 11 de Setembro em 2017.

Ela agora defende uma melhoria nos cuidados de saúde para a comunidade do 11 de Setembro. “Há pessoas de todo o mundo – equipes de resgate internacionais – que vieram ajudar e podem estar vivendo com condições”.

O CDC estima que até 400 mil pessoas poderiam ter sido expostas a contaminantes tóxicos, risco de lesões e níveis de stress que poderiam levar a problemas de saúde posteriores

Para alguns dos que foram afetados pelos acontecimentos daquele dia, o impacto que isso teve na sua saúde mental pode significar que alguns casos não estão sendo consideradas.

“As pessoas se desconectam do 11 de Setembro – especialmente se não tiverem correlação direta com o dia”, diz o socorrista aposentado do FDNY, Michael O'Connell, que tinha 25 anos no 11 de setembro e agora tem 48 anos.

O'Connell trabalhou em turnos de 24 horas no Marco Zero nos dias imediatamente após os ataques. Ele não apresentou nenhum sintoma físico até seis anos depois, quando foi diagnosticado com uma doença autoimune rara chamada sarcoidose em 2007, quando tinha 30 e poucos anos. Ele foi um dos primeiros bombeiros do 11 de Setembro a ser diagnosticado com a doença, que causa a formação de nódulos anormais de células inflamatórias em seus órgãos. Ele descreve isso como se tivesse levado uma surra com um taco de beisebol. Ele agora faz trabalho de defesa de direitos com John Feal e a Feal Good Foundation.

“Leva tempo para que [as doenças] se desenvolvam”, diz ele. “Durante oito meses respiramos ar tóxico. Ainda estamos adoecendo e pessoas estão morrendo por exposição [23 anos depois].”

O médico de O'Connell, David Prezant, diretor médico do FDNY, estudou a sarcoidose em socorristas e concluiu que a doença era mais prevalente naqueles expostos às toxinas do WTC. Cerca de 100 bombeiros foram identificados com sarcoidose desde o diagnóstico do próprio O'Connell.

“É uma triste realidade que encontramos – e não há como esperar. Amanhã pode ser tarde demais para uma pessoa”, diz O'Connell.

Embora grande parte da atenção tenha sido dirigida aos socorristas que trabalharam no Marco Zero, há também um número crescente de moradores de Nova York que também estão começando a desenvolver condições relacionadas com a poeira e a fumaça gerados naquele dia.

Lila Nordstrom era uma estudante de 17 anos da Stuyvesant High School, na East Village de Manhattan, em 2001. Ela estava em uma aula quando os aviões atingiram as Torres Gêmeas e, quando desabaram, a poeira invadiu sua escola, a apenas três quarteirões do World Trade Center.

Hoje, aos 40 anos, Nordstrom acredita que a poeira que respirou naquele dia piorou a sua asma. Ela é a fundadora do grupo de defesa Stuy Health e juntou-se à luta pelo Fundo de Compensação às Vítimas, argumentando que a sua comunidade de sobreviventes também merece reconhecimento e cuidados de saúde física e mental.

Ela escreveu um livro chamado Some Kids Left Behind: A Survivor's Fight for Health Care in the Wake of 9/11 (Algumas crianças deixadas para trás: a luta de uma sobrevivente por cuidados de saúde após o 11 de Setembro, em tradução livre) sobre a experiência dela e de seus colegas de classe ao voltarem à escola após os ataques, depois que a escola foi usada como área de preparação das equipes que trabalharam nos meses imediatos após o ataque.

“Todos merecemos ser monitorados”, diz Nordstrom, observando que sobreviventes como ela – pessoas na área que não participaram nos esforços de resgate e recuperação – têm condições comparáveis ??às dos socorristas.

“Os efeitos do 11 de setembro na saúde afetaram pessoas além dos socorristas. É difícil para as pessoas admitirem que fazem parte desse grupo. Mas eles fazem parte desse grupo e merecem esses recursos que o governo federal reservou para a comunidade do 11 de Setembro.”

É importante, diz ela, que as pessoas reconheçam que podem ter sido afetadas – especialmente porque isso pode qualificá-las para cuidados de saúde gratuitos.

Muitas vezes, as condições são mais difíceis de ver – mas não são menos merecedoras de tratamento.

Um grande número de membros do Programa de Saúde do WTC desenvolveram problemas de saúde mental, como depressão, transtornos de ansiedade, transtornos de pânico e transtorno de estresse pós-traumático.

A própria pesquisa de Udasin demonstrou que há uma prevalência de problemas de saúde mental e diz que ela ainda atende pacientes que sofrem deles. Ela observa que, à medida que os socorristas e os sobreviventes envelhecem e abordam a sua saúde de uma forma mais séria, a saúde mental faz parte disso.

“Depois que as pessoas se aposentam, é mais provável que procurem tratamento de saúde mental”, diz Udasin. “E nesta época do ano, à medida que nos aproximamos do aniversário do 11 de Setembro, todos os anos, em setembro, temos um aumento no número de pessoas com diagnóstico de saúde mental”.

Condições como o transtorno de estresse pós-traumático também podem causar danos físicos. Um estudo publicado este ano mostrou que houve um envelhecimento biológico acelerado entre os veteranos que foram enviados para zonas de guerra após o 11 de Setembro.

“O transtorno de estresse pós-traumático também é uma lesão física”, diz Feal. “Aprendi a aceitar meu diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático. Significa que você passou por algo e saiu do outro lado com cicatrizes que o tornaram mais forte.”

Outro estudo recente revelou que outras questões ainda podem estar surgindo. Ele encontrou evidências de deficiências cognitivas em pessoas expostas à poeira e à fumaça do World Trade Center, talvez devido a neurotoxinas orgânicas que se espalharam pelo ar.

À medida que o tempo passa, a comunidade de socorristas e sobreviventes do 11 de Setembro está diminuindo.

“Há uma taxa de mortalidade prematura”, diz Cascio. "Como comunidade, vemos que provavelmente todos morreremos de doença do 11 de Setembro em algum momento. Todos se sentem assim - quer falemos sobre isso ou não. Eventualmente, admitiremos uns aos outros - não necessariamente à família e aos entes queridos – que mesmo que acabemos morrendo na velhice, será por causa das doenças do 11 de Setembro”.

Para os socorristas que corajosamente entraram no Marco Zero há 23 anos, e para os sobreviventes que recuperaram as consequências dos ataques, há um aspecto importante em continuar a falar sobre as suas lutas contínuas.

“'Never Forget' (ou nunca esquecer, em tradução livre) significa garantir que a história deles não morra com eles”, diz Cascio.

Leia a versão original desta reportagem (em inglês) no site BBC Future.