6 imagens das inundações que deixaram mortes e destruição na Europa

Países do centro e do leste da Europa enfrentam inundações extremas, que deixaram pelo menos sete mortes, incluindo um bombeiro na Áustria, além de desaparecidos.

Vários países europeus estão montando grandes operações de resposta de emergência após a tempestade Boris ter provocado inundações extremas na região.

Dezenas de milhares de pessoas estão sem energia na Europa e muitas tiveram que deixar suas casas em áreas gravemente atingidas para se abrigar em terrenos mais elevados.

A província austríaca ao redor de Viena foi declarada “zona de desastre”, e as autoridades locais falaram de “uma situação extrema sem precedentes”.

Rios na República Tcheca transbordaram, as casas e as ruas estão submersas e a energia acabou em regiões inteiras

Na Polônia, uma barragem rompeu, provocando uma onda de água na cidade de Stronie Slaski, no sudoeste do país. E o primeiro-ministro polonês afirmou que o seu governo irá declarar estado de catástrofe natural para mobilizar recursos da União Europeia.

A seguir, veja imagens do desastre no centro e no leste da Europa:

MACIEJ KULCZYNSKI/EPA-EFE/REX/Shutterstock Imagem feita com drone mostra inundação em Klodzko, no sudoeste da Polônia, neste domingo (15/9)

MARTIN DIVISEK/EPA-EFE/REX/Shutterstock Bombeiros resgatam um morador e um cachorro de uma casa após inundação na cidade de Jesenik, República Tcheca

DUMITRU DORU/EPA-EFE/REX/Shutterstock Pessoas atravessam passagem subterrânea inundada após fortes chuvas na Moldávia

ROBERT GHEMENT/EPA-EFE/REX/Shutterstock Moradora vê o que restou de sua casa após inundação na vila de Pechea, perto da cidade de Galati, Romênia

MARTIN DIVISEK/EPA-EFE/REX/Shutterstock Morador que precisou deixar sua casa na República Techeca carrega seu cachorro