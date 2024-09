Quem está por trás do que pode ter sido dia mais sangrento na guerra no Sudão?

Aviso: esta reportagem contém detalhes que alguns leitores podem achar perturbadores

Para Ali Ibrahim, um agricultor de 40 anos, o pesadelo começou no dia 5 de junho, no final da tarde, com o som de armas pesadas.

“Nunca tínhamos visto um bombardeio como esse desde a nossa infância”, lembra ele. “O bombardeio durou quatro horas, as casas foram destruídas, as crianças choravam, as mulheres e os idosos não conseguiram fugir.”

Pelo menos 100 civis foram mortos naquele dia no ataque ao vilarejo de Wad al-Nourah, de acordo com estimativas de voluntários do comitê de resistência local.

Ali afirma que os moradores do vilarejo não estavam armados: “Somos apenas agricultores. Nunca carregamos armas. Não temos inimigos. Somos apenas cidadãos tentando proteger nossas vidas.”

Reprodução / X Imagens postadas em redes sociais mostraram corpos preparados para funeral coletivo

A BBC obteve depoimentos de vários sobreviventes que acusam os combatentes do RSF — o grupo paramilitar que enfrenta o exército sudanês — de terem disparado e atacado o vilarejo em dois ataques sucessivos, utilizando armas pesadas, matando e ferindo dezenas de habitantes.

O número estimado de mortos neste incidente representaria o maior número de vítimas civis em poucas horas desde o início da guerra entre o exército e o RSF em abril de 2023.

BBC Sobreviventes do ataque a Wad al-Nourah sendo tratados no hospital Al Managil

A BBC conseguiu entrevistar vários sobreviventes do ataque a Wad al-Nourah, que estão atualmente sendo tratados no hospital governamental de Al Managil, para onde foram transferidos.

Os jornalistas também puderam analisar os vídeos que eles compartilharam.

O hospital está localizado a cerca de 80 km do vilarejo, e muitos sobreviventes chegaram lá poucas horas após o ataque.

De acordo com seus depoimentos, as forças de segurança também tentaram impedir que eles deixassem o vilarejo e saquearam a maioria de seus veículos.

BBC Grupos de pacientes sentados do lado de fora do hospital, em camas e no chão

Ataque matinal

Após suportar "horas de terror" durante o bombardeio e, em seguida, fazer tentativas frenéticas para encontrar uma forma de transportar os feridos e enterrar os mortos, os moradores ficaram "chocados" com um segundo ataque das forças de segurança ao seu vilarejo na manhã seguinte, conta Nisreen, uma dona de casa e uma das sobreviventes no hospital, à BBC.

"Entraram em nossa casa, nos agrediram, a mim e aos meus irmãos, e perguntaram: 'Onde está o ouro?' Minha irmã mais nova ficou com medo e disse à minha mãe para entregar o ouro, que valia bastante."

O relato de Nisreen é consistente com o de outros sobreviventes, que confirmaram que as forças do RSF "atacaram o vilarejo de três direções, invadiram as casas, mataram civis e saquearam objetos de valor, incluindo ouro, carros e produtos agrícolas armazenados".

'Mataram meu irmão'

Hamad Suleiman, um comerciante de 42 anos, relatou que combatentes armados, forças de segurança republicanas, entraram na casa de seu irmão e começaram a atirar sem aviso.

“Fui até a casa do meu irmão e os encontrei lá... Eles mataram meu irmão e meu sobrinho, e outro sobrinho ficou ferido e está comigo no hospital.

Ele conta que tentou conversar com os combatentes do RSF e perguntou por que haviam matado sua família.

“Tentei falar com eles e eles me mandaram recitar a shahada [profissão de fé islâmica recitada quando se sente próximo da morte]. Eles atiraram na minha mão e fugiram... saquearam todos os carros.”

“Eu estava ferido e não consegui encontrar uma saída por horas.”

BBC Pessoas fugindo da cidade de Wad al-Nourah

'Al Mustanfaron'

A BBC entrou em contato com o RSF para obter uma resposta sobre os depoimentos dos sobreviventes e as acusações de ataques, assassinatos, saques e intimidações. No entanto, não recebemos nenhuma resposta até o momento da publicação deste relatório.

O porta-voz do RSF, Al-Fateh Qurashi, publicou uma declaração em vídeo no X (antigo Twitter) um dia após o incidente, negando que suas forças tivessem como alvo civis.

Ele afirmou que as forças estavam envolvidas em confrontos com elementos das Forças Armadas Sudanesas (SAF) e dos serviços de inteligência — também conhecidos como Al Mustanfaron — uma milícia armada com armas leves e alinhada com as SAF, que estava no vilarejo no momento do ataque.

Fora do vilarejo

A equipe de investigação da BBC analisou vídeos fornecidos pelo RSF, que, segundo a organização, mostravam locais e trincheiras usados por Al Mustanfaron em Wad al-Nourah. A análise revelou que esses locais estavam todos situados fora do vilarejo, e não dentro.

A análise também mostrou que membros das forças de segurança dispararam em direção ao vilarejo com armas pesadas a uma distância de aproximadamente um quilômetro.

Wad al-Nourah é semelhante a centenas de vilarejos espalhados pelo estado de Gezira. A maioria de seus habitantes trabalha na agricultura e no comércio, e há um pequeno mercado semanal onde comerciantes dos vilarejos vizinhos compram e vendem gado e colheitas.

O RSF assumiu o controle do estado de Gezira, ao sul da capital, Cartum, em dezembro de 2023, e tem sido acusado de cometer diversas atrocidades contra civis na região, o que a organização sempre negou.

O estado de Gezira é uma das áreas mais afetadas pela guerra, com os combates se espalhando desde o início do conflito. Também se tornou um refúgio para milhares de pessoas deslocadas que fogem de Cartum e do Darfur.

Desde que as forças de segurança assumiram o controle da região no final do ano passado, os vilarejos têm sido vítimas de atos de violência consecutivos. O RSF continua a negar as acusações de crimes de guerra, como assassinatos, saques, estupros e incêndios de vilarejos, e culpa, em vez disso, o que eles chamam de pessoas "indisciplinadas".

Pedido de investigação

BBC Pessoas deslocadas pelo conflito em Wad al-Nourah aguardam para serem transportadas

De acordo com relatórios das Nações Unidas, a guerra no Sudão já causou a morte de 14 mil pessoas e forçou cerca de dois milhões a abandonar suas casas desde abril do ano passado, quando o país mergulhou no caos após o início de um conflito intenso entre o exército e um poderoso grupo paramilitar pela disputa de poder.

A coordenadora residente e humanitária da ONU para o Sudão, Clémentine Nkweta-Salami, pediu que uma investigação completa e transparente seja realizada para esclarecer as circunstâncias do ataque a Wad al-Nourah.

Os moradores do vilarejo, que perderam dezenas de entes queridos, esperam que uma comissão de inquérito seja estabelecida e que os responsáveis pelo atentado sejam responsabilizados por seus atos, em vez de escaparem de qualquer punição, como ocorreu no passado no Sudão.

Reportagem complementar de Abdelrahman Abutaleb e Richard Irvine-Brown.

