Trump se confunde e chama cantor latino de "gostosa" em comício

Donald Trump e o cantor latino Nicky Jam - (crédito: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP )

O candidato à Casa Branca Donald Trump cometeu uma gafe e chamou o cantor de reggaeton Nicky Jam de “gostosa” durante um comício em Las Vegas. Na ocasião, o ex-presidente chamou o artista, que é apoiador dele, ao palco. “Super estrela da música latina Nicky Jam. Vocês conhecem Nicky? Ela é gostosa”, disse Trump.

O cantor não se importou com o erro do republicano. “É uma honra conhecê-lo, senhor presidente”, disse Nicky. "As pessoas que vêm de onde eu venho não costumam conhecer o presidente, então eu sou sortudo”, completou.

O cantor latino ainda afirmou que a população precisa que Trump volte à presidência. Nicky ainda brincou com a situação no Instagram, onde postou foto com a legenda “Vocês conhecem Nicky? Ela é gostosa” em espanhol. O artista excluiu a publicação.

De ascendência dominicana e portorriquenha, Nicky, que viveu em Porto Rico, tem sido amplamente criticado pelo apoio ao republicano. Após apagar publicação de apoio a Trump, Nicky também tirou os comentários das postagens na rede social. Em comentários anteriores, é possível ver mensagens como “Que decepção, você foi contra seu próprio povo” e “foi uma falta de respeito para com toda a comunidade latina”.

A banda mexicana Maná, com quem Nicky tem uma canção gravada, também reprovou o apoio dele a Trump. Em comunicado, o grupo informou que decidiu excluir a música Pies a Cabeza de todas as plataformas digitais e declarou que “não trabalha com racistas”.