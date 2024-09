Países europeus mobilizam brigadas para combater incêndios em Portugal

Os reforços dos países parceiros se juntam aos 5 mil bombeiros portugueses e quarenta veículos aéreos mobilizados para apagar as chamas - (crédito: Patricia DE MELO MOREIRA / AFP)

Seis aviões de Espanha, Itália e França chegaram na terça-feira (17/9) a Portugal e já estão atuando no combate aos incêndios que assolam o país. A mobilização é resultado de um pedido do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia, acionado por Portugal na segunda-feira (16/9).

"Mobilizaremos urgentemente oito aviões de combate a incêndios", anunciou na ocasião a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, com agradecimento especial a França, Grécia, Itália e Espanha pela "rápida reação".

Atuam também em Portugal 230 bombeiros espanhóis no reforço das linhas de combate às queimadas. O Rei Felipe VI, da Espanha, transmitiu ao presidente português a solidariedade do povo espanhol frente à "tragédia provocada pelos incêndios".

Os reforços dos países parceiros se juntam aos 5 mil bombeiros portugueses e 40 veículos aéreos mobilizados para apagar as chamas, de acordo com o serviço de proteção civil do país.

Nesta quarta-feira (18/9), o país registra 40 incêndios florestais ativos. Arouca, no distrito de Aveiro, é a área mais afetada pelo fogo, com quase 20 mil hectares de vegetação destruídos desde segunda-feira. Segundo as autoridades locais, o país registrou sete mortes por conta das chamas.

*Com informações da Agência France-Presse