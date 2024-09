Irã promete "resposta esmagadora" após Israel atacar Hezbollah

Em meio a tensões entre Israel e o grupo islâmico Hezbollah, o Irã prometeu uma 'resposta esmagadora' contra o país. A declaração foi dada por Hossein Salami, comandante da Guarda Revolucionária iraniana, nesta quinta-feira (19/9). O Irã e o Hezbollah são aliados e têm o estado de Israel como inimigo.

A promessa de respostas contra Israel tem o Líbano como pano de fundo, e ocorre dois dias após militantes do Hezbollah serem atacados por pagers — dispositivos para envio de mensagens — explosivos em Beirute, na capital libanesa. Atribuído às tropas israelenses, esse ataque deixou nove mortos e 300 feridos. O governo de Israel, porém, não assumiu a autoria do ataque.

Entre os atingidos pelos explosivos está o o embaixador do Irã em Beirute, Mojtaba Amani. Ele sofreu lesões leves no incidente. A maioria das vítimas teve ferimentos no rosto, nas mãos e no abdome. Há casos de pessoas que perderam todos os dedos.

"Tais atos de terrorismo são indubitavelmente o resultado do desespero pelos fracassos sucessivos do regime sionista [como o Irã se refere a Israel]. Isso logo vai encontrar uma resposta esmagadora do Eixo da Resistência e vamos testemunhar a destruição deste regime criminoso e sanguinário", afirmou Hossein Salami, de acordo com agência internacionais.

Os pagers são equipamentos de comunicação, utilizados popularmente nas décadas de 1980 e 1990, antes do advento e do crescimento do uso de aparelhos celulares. Após o ataque de terça, o governo libanês pediu aos cidadãos que têm pagers joguem os dispositivos fora imediatamente. Também no Líbano, um novo ataque contra membros do Hezbollah foi registrado.

Dessa vez, walkie-talkies usados pelo grupo também explodiram, causando 20 mortes e 450 feridos.

Operações contra Hezbollah

O governo de Israel anunciou, na quarta-feira (18/9), que tropas se moveriam para o norte do país, na fronteira com o Líbano. Já nesta quinta, o exército informou ter realizado cerca de 30 bombardeios contra plataformas de lançamento de foguetes e infraestruturas o Hezbollah.

A Força Aérea "bombardeou aproximadamente 30 lançadores [de foguetes] do Hezbollah e locais de infraestruturas terroristas que continham cerca de 150 lançadores prontos para disparar projéteis em direção ao território israelense", informou o Exército em um comunicado.