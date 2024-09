Chefe da ONU alerta sobre risco de transformar Líbano em 'outra Gaza'

Uma mulher observa da janela quebrada perto de um prédio que foi alvo de um ataque israelense nos subúrbios do sul de Beirute em 20 de setembro de 2024. O ataque ao reduto do Hezbollah em Beirute, capital do Líbano, supostamente matou pelo menos oito pessoas e feriu dezenas de outras, e uma fonte próxima ao movimento disse que um dos principais líderes militares estava morto. (Foto: AFP) - (crédito: AFP)