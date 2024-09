4 curiosidades da Oktoberfest, a festa da cerveja que nasceu na Alemanha e ganhou 'réplicas' no Brasil e no mundo

É um dos maiores e mais populares festivais do mundo — segundo alguns maior até mesmo que o carnaval do Rio de Janeiro e o Mardi Gras de Nova Orleans. Trata-se da Oktoberfest, a grande festa tradicional alemã que é comemorada todos os anos em Munique, a capital da Baviera.

Estima-se que algo entre cinco e sete milhões de pessoas participem do festival, onde se bebe cerca de seis milhões de litros de cerveja por ano, mas tendas de cerveja — estruturas gigantescas temporárias feitas especialmente para abrigar milhares de pessoas.

Beber cerveja não é a única atividade praticada em Theresienwiese, a área no centro da cidade onde-se realiza o festival. Ele é cheio de atividades culturais e recreativas para toda a família.

E a Oktoberfest é hoje celebrada em diversas partes do mundo. A Oktoberfest de Blumenau começou a ser comemorada em 1984. Acredita-se que ela atrai um público quase tão grande quanto a original, em Munique.

No Brasil, também há Oktoberfest em diversos municípios, como Santa Cruz do Sul (RS), Igrejinha (RS) e Marechal Cândido Rondon (PR).

Conheça nesta reportagem quatro peculiaridades sobre a Oktoberfest.

1. Apesar de muito da festa acontecer em setembro, ela se chama Oktoberfest

O festival que dura pouco mais de duas semanas acontece, na maior parte, ao longo de setembro. Neste ano, ele começa em 21 de setembro e termina em 6 de outubro.

Mas então por que é chamado de Oktoberfest?

Getty Images O clima em setembro costuma ser melhor do que de outubro

A razão é bastante sensata: o evento foi realizado pela primeira vez em 12 de outubro de 1810 para celebrar o casamento de Luís 2º da Baviera com Teresa de Saxe-Hildburghausen.

O sucesso da festa foi tão grande que se estendeu por cinco dias. No ano seguinte, todos quiseram repetir o evento. E apesar de ser suspenso em várias ocasiões ao longo da história (por causa de guerras e pandemias), a Oktoberfest virou uma celebração anual.

No entanto, do ponto de vista do clima, outubro não é o melhor mês para se organizar uma grande festa na Alemanha. Os dias são mais curtos e chuvosos, com temperaturas menos agradáveis.

Depois de anos ouvindo queixas dos participantes, as autoridades locais decidiram levar em consideração os abaixo-assinados que pediam para adiantar o festival, aproveitando mais os dias com melhor clima.

Desde o começo do século 20, passou-se a comemorar o festival em meados ou final de setembro.

2. Só seis cervejarias podem servir seus produtos

Engana-se quem pensa que a Oktoberfest é a oportunidade perfeita para provar a enorme variedade de cervejas alemãs.

Getty Images Na Oktoberfest, só há cerveja de seis cervejarias

Somente as cervejarias de Munique podem servir seus produtos.

As seis cervejarias da capital da Baviera autorizadas a oferecer seus produtos nas tradicionais taças de um litro na Oktoberfest são: Augustiner, Hacker-Pschorr, Hofbräu, Löwenbräu, Paulaner e Spaten.

Também há outras bebidas para os que não são fãs de cerveja: vinhos, licores, bebidas destiladas, além de refrigerantes e cerveja sem álcool. Afinal de contas, o festival é voltado para famílias, portanto não pode servir apenas álcool.

3. Abertura do primeiro barril

O festival começa oficialmente quando o prefeito da cidade perfura um barril de cerveja com um martelo e grita "O'zapft is!" ("Está aberto!"). Em seguida, ele serve uma cerveja ao primeiro-ministro da Baviera.

Getty Images O prefeito de Munique, Dieter Reiter, abriu o primeiro barril de cerveja na Oktoberfest 2023

Este é o sinal de que a cerveja está pronta para ser servida, e que o festival pode começar.

A cerimônia acontece ao meio-dia. Antes disso, só se pode vender bebidas sem álcool e lanches.

Essa tradição é relativamente nova, e começou com o prefeito Thomas Wimmer em 1950.

4. Réplicas pelo mundo

Milhões de turistas viajam para Munique para participar desta festa tipicamente bávara.

Muitos usam roupas típicas da cultura folclórica alemã para beber e desfrutar da gastronomia local, repleta de bratwursts e pretzels.

Getty Images Pretzels não podem faltar no menu da Oktoberfest

Mas a festa não acontece apenas em Munique.

Várias cidades do mundo — em especial as com grande comunidade alemã — também têm suas próprias Oktoberfest.

Ela é comemorada desde os anos 1960 na Argentina (em Córdoba), Chile, Colômbia, Espanha (em Madri, Barcelona, Valência e Málaga), Brasil, Canadá e Estados Unidos, além de diversas partes do mundo.