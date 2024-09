Em tratamento contra câncer, atriz tem filho de barriga de aluguel

A atriz Olivia Munn anunciou, em suas redes sociais, o nascimento de sua segunda filha, Mei, gerada por barriga de aluguel. A americana, que atuou em obras como The Newsroom, O predador e X-Men: Apocalipse e está em tratamento contra um câncer de mama, contou como foi a espera pela menina e os dilemas que passou por não gestar sua segunda bebê.

"Méi June Mulaney veio ao mundo em 14 de setembro de 2024, o ano do dragão. Eu tive tantas emoções profundas sobre não poder carregar minha filha. Quando conheci nossa barriga de aluguel gestacional, conversamos de mãe para mãe. Ela me mostrou tanta graça e compreensão, eu sabia que tinha encontrado um anjo na vida real. Palavras não podem expressar minha gratidão por ela ter mantido nosso bebê seguro por 9 meses e ter tornado nossos sonhos realidade. Estou tão orgulhosa da minha pequena ameixa, meu pequeno dragão por fazer a jornada para estar conosco. Meu coração explodiu. Méi (pronuncia-se may) significa ameixa em chinês", escreveu.

Aos 44 anos, Olivia anunciou, em março deste ano, que foi diagnosticada com a doença. Ela contou que, desde o diagnóstico, passou por mais de dez cirurgias, incluindo a retirada das mamas. Munn também contou que, por conta do tratamento, teve a menopausa induzida.

Recentemente, a atriz oficializou a união com o companheiro, o ator John Mulaney. Os dois já tinham um filho, Malcolm Hip Mulaney, de três anos. A cerimônia íntima aconteceu em Nova York, nos Estados Unidos, em segredo. A nova membro da família, Mei, ainda não tinha nascido.