Brasileiro morre em ataque israelense no Líbano, informa Itamaraty

Nesta quarta-feira, o Líbano registrou 51 mortos e 223 feridos em bombardeios contra 280 alvos do Hezbollah no sul e na região de Bekaa - (crédito: Rabih Daher/AFP)

O Ministério das Relações Exteriores confirmou a morte de um adolescente brasileiro nos bombardeios de Israel ao Líbano nesta quarta-feira (25/9). O jovem não teve a idade divulgada. O pai dele, que não é brasileiro, também morreu. A embaixada brasileira está em contato com a família, que é de Foz do Iguaçu (PR).

O adolescente e o pai estariam no Vale do Bekaa, ao leste do país. Nesta quarta-feira, o Líbano registrou 51 mortos e 223 feridos em bombardeios contra 280 alvos do Hezbollah no sul e na região de Bekaa.

O chefe do Estado-Maior do Exército de Israel disse a soldados posicionados na região que têm a intenção de "preparar o terreno" para um possível invasão terrestre nos próximos dias.

O Hezbollah não está disposto a se render mesmo após os bombardeios de Israel, que deixam centenas de mortos no Líbano, inclusive alguns comandantes. O grupo lançou um míssil ao território israelense, que foi interceptado pelo sistema de defesa aéreo de Israel.

Estados Unidos e França tentam canais para persuadir Israel e Hezbollah a cessar as hostilidades por semanas, a fim de negociar a libertação de reféns mantidos pelo grupo terrorista Hamas há mais de 11 meses.