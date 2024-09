37 crianças morrem afogadas durante festival religioso na Índia

Os afogamentos aconteceram na terça e na quarta-feira (24 e 25/9) em 15 distritos do estado indiano de Bihar, quando os fiéis participavam no festival hindu denominado Jitiya Parv, no qual as mães pedem pelo bem-estar de seus filhos - (crédito: AFP)

Ao menos 37 crianças morreram afogadas enquanto participavam de um festival hindu no leste da Índia. No total, 46 pessoas morreram. As vítimas sofreram afogamentos em incidentes separados no estado de Bihar durante os banhos rituais em rios e lagoas afetados pelas recentes inundações, afirmou uma fonte do Departamento de Gestão de Desastres.

Os afogamentos aconteceram na terça e na quarta-feira (24 e 25/9) em 15 distritos do estado indiano de Bihar, quando os fiéis participavam no festival hindu denominado Jitiya Parv, no qual as mães pedem pelo bem-estar de seus filhos.



As autoridades trabalham para encontrar mais três corpos, segundo a porta-voz do Departamento de Gestão de Desastres.